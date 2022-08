El actor estadounidense Ashton Kutcher aseguró que "tiene suerte de estar vivo" luego de haber perdido la capacidad de ver, escuchar y caminar debido a una enfermedad autoinmune que se le diagnosticó hace dos años.

El intérprete, de 44 años, reveló su situación médica en una adelanto del programa "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge", conducido por el experto en supervivencia Bear Grylls, el cual se transmite por el canal National Geographic. En este contexto, Kutcher manifestó que "le tomó un año" el poder rehabilitarse.

"Hace dos años tuve esta extraña y rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, la audición, y la posibilidad de caminar. Me tomó un año poder recuperarme", manifestó Kutcher, reconocido por protagonizar la serie "That `70s Show".



Y continuó: “Realmente no aprecias (los sentidos) hasta que se van; hasta que dices, 'No sé si alguna vez podré volver a ver, no sé si alguna vez podré volver a oír, no sé si alguna vez podré volver a caminar'. Tengo suerte de estar vivo”.

Igualmente, el productor y exmodelo afirmó que la experiencia la vivió "como una oportunidad de crecimiento", a pesar de los "días aterradores" que tuvo que pasar y el miedo.

“En el momento en que comienzas a ver tus obstáculos como cosas que están hechas para ti, para darte lo que necesitas, entonces la vida comienza a volverse divertida, ¿verdad? Empiezas a navegar por encima de tus problemas en lugar de vivir debajo de ellos”, analizó.

Qué es la vasculitis

Según la Clínica Mayo de Minnesota (EE.UU.), la vasculitis es una inflamación de los vasos sanguíneos. Precisamente, se engrosan las paredes de las mencionadas estructuras, que conducen la sangre impulsada por la acción del corazón.

Si la inflamación es grave, la restricción del flujo sanguíneo, los órganos y los tejidos pueden dañarse.

Hay muchos tipos de vasculitis (la mayoría es poco frecuente) y puede afectar a un solo órgano o a varios. En tanto, la afección puede ser de corta o larga duración.

Por otro lado, la vasculitis puede afectar a cualquier persona, aunque algunos tipos de vasculitis son más frecuentes entre ciertos grupos etarios. La mayoría de los tipos requieren medicamentos para controlar la inflamación y evitar los brotes.