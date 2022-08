Desde Santa Fe

Tal como lo reveló Rosario/12 este domingo, a Jorge Baclini su foto de campaña con Horacio Rodríguez Larreta y Maximiliano Pullaro le puede costar más de lo que pensaba. Legisladores del peronismo y de la izquierda ratificaron ayer que el fiscal general de la provincia no solo violó los “principios de independencia y autonomía” del Ministerio Público de la Acusación al ceder su despacho a una actividad partidaria sino que también incumplió “la Constitución Nacional, las Reglas Eticas de Bangalore sobre la conducta de los magistrados y el Código Iberoamericano de ética judicial”, dijo la diputada Matilde Bruera a este diario. “Los fiscales tienen que ser autónomos e independientes y esta reunión lo expone como vinculado claramente a un sector político. Y aunque él diga que es una reunión protocolar no lo es porque están en plena campaña. Eso es lo preocupante”. Su colega Leandro Busatto coincidió que Baclini “está más preocupado por la política partidaria que por la ciudadanía” y no descartó la apertura de un proceso disciplinario si otros actores institucionales se suman al repudio. Y los diputados Carlos del Frade y Luis Rubeo pidieron explicaciones en un pedido de informes que ingresó ayer a la Cámara. La conducta de Baclini interpela al propio MPA y “deja mal parados a todos los fiscales que trabajan para construir una justicia sin identificación partidaria y muchos se juegan la vida ante los intereses que investigan”, advirtieron.

La diputada Bruera dijo que la foto de Baclini, Rodríguez Larreta y Pullaro es “un imagen espantosa del Ministerio Público”. A su juicio, el jefe del MPA incumplió “la Constitución Nacional, las Reglas Éticas de Bangalore sobre la conducta de los magistrados y el Código Iberoamericano de ética judicial”. “El jefe de todos los fiscales de la provincia no se puede reunir con políticos de Juntos por el Cambio” que están en campaña. “Y aunque él diga que es una reunión institucional no lo es porque están en plena campaña”.

“Eso es violatorio de la independencia y autonomía del MPA y de los Principios de Bangalore, que rigen la ética y la conducta judicial. Los magistrados no deben tener vínculos con partidos políticos o sectores de poder y evitar que su conducta aparezca ante la sociedad con esos vínculos. La actitud de Baclini no solo es violatoria de la Constitución, sino también de las reglas éticas de la magistratura”, planteó la legisladora.

“Los fiscales tienen que ser autónomos e independientes. Y esa reunión, expone a Baclini como vinculado claramente a un sector político que está en campaña. Salió a recorrer barrios de Rosario y ahora se saca una foto. Eso es preocupante”.

El diputado Carlos Del Frade presentó un pedido de informes.

Bruera asoció también la acción de Baclini con “el lafware santafesino. Lo que hizo el MPA con la abogada de Hijos Nadia Schujman fue escandaloso. Hace meses de esos hechos y ni siquiera fue imputada. La expusieron por todos lados, la denigraron y acusaron pública y periodísticamente de supuestos hechos por los cuales ni siquiera pudieron imputarla. Es escandaloso”.

Y agregó: "Al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain lo echaron de su cargo de director del Organismo de Investigaciones porque decían que era funcionario del MPA que hacía proselitismo. Sain era un funcionario técnico, que escribió un par de tuit. Baclini es el jefe general de los fiscales de toda la provincia y hace reuniones con un partido político”.

“No puedo dejar de vincular lo de Baclini con la persecución a Nadia Schujman, la destitución de Sain y no investigar otros hechos. ¿Por qué no se investiga la actuación de Pullaro como ex ministro de Seguridad que fue el que nos legó esta violencia en la provincia y terminó con todos los jefes de policía condenados?”, se preguntó Bruera. “Eso no se investiga”.

“La foto de Baclini con Rodríguez Larreta y Pullaro es una imagen espantosa del MPA. El ministro de la Corte Suprema Daniel Erbetta dijo que Santa Fe no tiene Policía. También se podría decir que en Santa Fe no hay fiscales, salvo honrosas excepciones. Esta actitud pone en cuestión al todo el MPA”.

El diputado Busatto coincidió que Baclini “está más preocupado por la política partidaria que por la ciudadanía”. Su reunión con Rodríguez Larreta fue un “despropósito”, dijo por LT9. “En la Argentina hay lawfare y persecución judicial contra dirigentes políticos y esto confirma que en Santa Fe esas situaciones se repiten innecesariamente”.