En un marco de tensiones alrededor de la seguridad mundial, Irán envía un satélite con ayuda de Rusia. Por otro lado, el suministro de petróleo ruso fue interrumpido por una empresa ucraniana mientras el presidente Volodimir Zelenski le pide a la comunidad internacional que prohíba la entrada de ciudadanos rusos.

El satélite iraní, que lleva el nombre del poeta y erudito persa Omar Khayyam, fue lanzado este martes por un cohete ruso desde Kazajistán, en medio de temores de que sea utilizado en la invasión militar rusa a Ucrania. Las imágenes fueron transmitidas por la agencia espacial rusa Roscosmos y mostraron al cohete Soyuz-2.1b con el satélite Khayyam cuando despegó desde el cosmódromo de Baikonur, bajo control ruso.

Irán, que mantiene vínculos con Rusia y que no da declaraciones del conflicto con Ucrania, buscó despejar las sospechas de que Moscú utilizaría el Khayyam para vigilar objetivos militares en Ucrania. La Agencia Espacial Iraní aseguró este domingo que la república islámica controlará el Khayyam desde el día uno. Según la agencia, ningún tercer país podrá acceder a la información enviada por el satélite debido a su algoritmo encriptado. Además, precisaron que la misión del Khayyam es monitorear las fronteras del país, aumentar la productividad agrícola y monitorear los recursos hídricos y los desastres naturales.

En una reciente declaración, la AEI exaltó el alto factor de confiabilidad del lanzador ruso Soyuz. “Debido al peso del satélite Khayyam de más de dos y media toneladas y la alta tasa de éxito del lanzador Soyuz, el lanzamiento del satélite Khayyam fue confiado a Rusia", según un comunicado publicado en el sitio web de la AEI.

Ante el aislamiento internacional de Moscú por las sanciones occidentales, el Kremlin busca acercarse a Medio Oriente, Asia y África, en busca de nuevos clientes para su programa espacial. El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió en julio con su par iraní, Ebrahim Raisi, y el líder supremo Ali Jamenei en Teherán, en uno de sus pocos viajes al exterior desde la invasión a Ucrania, el 24 de febrero último.

Irán actualmente negocia con las potencias mundiales, incluido Rusia, para rescatar un acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear iraní. Del otro lado, Estados Unidos, que abandonó el acuerdo en 2018 durante el Gobierno del expresidente Donald Trump, acusa a Irán de apoyar la guerra rusa contra Ucrania bajo un manto de neutralidad.

Por su parte, Teherán insiste en que su programa espacial tiene fines civiles y defensivos, y que no rompe el acuerdo nuclear de 2015. Pero los gobiernos occidentales temen que los sistemas de lanzamiento satelitales incorporen tecnologías intercambiables con los de los misiles balísticos, capaces de lanzar una ojiva nuclear, algo que Irán negó que vaya a construir.

La energía en Europa

El suministro de energía sigue teniendo en vela a Europa y empeoró este martes cuando el suministro de petróleo ruso a varios países europeos a través de Ucrania fue interrumpido tras la denegación de una transacción bancaria debido a las sanciones impuestas a Moscú.

En un comunicado, la compañía Transneft explica que su pago para el derecho de tránsito a través de Ucrania para el mes de agosto, efectuado el 22 de julio, fue rechazado el 28 de julio a raíz de la entrada en vigor de algunas sanciones contra Rusia. En consecuencia, la empresa ucraniana UkrTransNafta dejó de brindar servicios para el transporte de petróleo a través del territorio ucraniano a partir del 4 de agosto, según indicó Transneft.

Se trata de los suministros a través de un ramal del oleoducto Druzhba y que conecta con tres países europeos sin acceso al mar: Hungría, Eslovaquia y República Checa. Mientras, las entregas a Polonia y Alemania, a través de otro ramal de Druzhba que pasa por Bielorrusia, continúan de manera normal, según declaró Transneft.

A pesar de la ofensiva militar que lleva a cabo Rusia desde finales de febrero, el petróleo y gas de ese país continúa transitando por Ucrania hacia la Unión Europea, varios de cuyos miembros son muy dependientes de los hidrocarburos rusos.

Zelenski pide la prohibición de entrada a ciudadanos rusos

El presidente ucraniano le pidió a la comunidad internacional que prohíba la entrada de los ciudadanos rusos a sus respectivos países. El Kremlin, por su parte, respondió y trató de irracionales a las declaraciones de Zelenski.

Según una entrevista brindada al diario estadounidense The Washington Post, Zelenski dijo que las sanciones más importantes que se pueden tomar son las de cerrar las fronteras a los rusos. "Ellos dicen que esta guerra no tiene nada que ver con ellos y que la población no es responsable, pero la población ha elegido a este Gobierno y no está luchando contra él ni contra la guerra", dijo el mandatario ucraniano.

El pedido de Zelenski fue respondido de inmediato por el Kremlin, cuyo portavoz Dmitri Peskov lo calificó de irracional y de rebasar todos los límites. "La declaración habla por sí misma. Lo más probable es que en este caso la irracionalidad del pensamiento esté por las nubes", dijo Peskov ante la prensa comentando las palabras de Zelenski, y adelantó que los esfuerzos del ucraniano resultarán infructuosos.