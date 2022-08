Imagine Dragons, la exitosa banda de Las Vegas (EE. UU.), ya agotó las entradas para el show que dará en la Argentina el próximo 23 de octubre en el Hipódromo de Palermo, en el marco de su gira "Mercury World Tour".

Con valores que van desde los $9500 hasta los $16.000, las entradas generales salieron a la venta este lunes a las 10 de la mañana a través del portal de All Access. También se agotó la opción de un paquete vip, que incluye un acceso y ubicación prioritarios, foto en realidad aumentada y merchandising exclusivo; todo esto por $42.400.



La gira de la agrupación liderada por Dan Reynolds inició el 6 de febrero pasado en la ciudad estadounidense de Miami y finalizará en febrero de 2023, con dos últimos espectáculos en Sudáfrica.

Hasta el momento, Imagine Dragons vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo en más de 10 años de carrera, luego de debutar con el recordado álbum "Night Visions", del cual salieron los sencillos "It's Time"; "Radioactive"; "Demons"; y "On Top of the World". Todas estas canciones lideraron las listas de todo el mundo y llevaron al disco a que vendiera más de 9 millones de copias en todo el mundo (incluidas las equivalencias por el consumo en los servicios de streamings).

Imagine Dragons regresa después de cuatro años

Imagine Dragons se presentará en Argentina a cuatro años de su último show en el país. Aquella última presentación fue el 16 de marzo de 2016, en el marco del Lollapalooza que celebró en el Hipódromo de San Isidro.

En aquel entonces, la banda se encontraba presentando su tercer trabajo "Evolve", el cual significó un quiebre respecto a su primer álbum y el segundo "Smoke + Mirrors". Un año antes había tocado en el predio de Tecnópolis, el 14 de abril de 2015.

Relacionado con el mencionado álbum que los trajo por última vez, fue considerado un éxito de ventas, luego de que "Smoke + Mirrors" vendiera tan solo 1.4 millones de copias para fines de 2017. Con "Evolve", algunos críticos reconocieron la "evolución" de la banda (del indie rock hacia el pop/electrónica), mientras que otros lo describieron como un trabajo "sin vida" y con "una orientación comercial".

El éxito más recordado del álbum fue "Believer", una canción con una letra optimista y motivadora, basada en la experiencia del líder Dan Reynolds tras su diagnóstico de espondilitis anquilosante, una enfermedad inflamatoria que puede hacer que algunas de las vértebras de la columna se fusionen, impidiéndole estar erguido, caminar y hasta respirar.

El sencillo fue producido por el duo Mattman & Robin, ganadores del GRAMMY y frecuentes colaboradores de Taylor Swift, Selena Gomez, OneRepublic, entre otras estrellas del pop. Además, contó con una fuerte promoción luego de que "Believer" fuese utilizada en publicidades de la consola Nintendo Switch durante el Super Bowl LI de 2017.

El tema vendió más de 15 millones de copias mundiales, entre compras físicas y reproducciones, y llevó a que "Evolve" vendiese al menos 8 millones de unidades en todo el mundo. En Spotify, es la canción más escuchada de la banda con más de 2000 millones de reproducciones.

Los nuevos álbumes de Imagine Dragons: "Mercury - Acts 1 & 2"

La gira que trae a Imagine Dragons a la Argentina respalda al último proyecto de la banda llamado "Mercury", un trabajo discográfico dividido en dos partes, luego del lanzamiento de su cuarto álbum "Origins" de 2018. Este último disco, a diferencia de los anteriores, no fue promocionado por la banda con conciertos, luego de la intensidad del "Evolve World Tour".

En marzo de 2021, el vocalista Dan Reynolds señalo que la banda estaba trabajando en un álbum que "se dividiría en dos partes" y que tendría como productor ejecutivo a Rick Rubin, considerado como uno de los especialistas musicales por su estilo de colaboración y producción, con canciones "desnudas", es decir, con énfasis en las voces y los instrumentos, y menos efectos y ediciones que sobrecarguen la composición.

En este sentido, Reynolds describió a los trabajos: "Estará dividido en dos lados: uno orgánico e introspectivo, y el otro más agresivo y extrovertido, con letras relacionadas con la pérdida, soledad y dolor, mientras también se celebra la vida." Finalmente, "Mercury - Act 1" y "Mercury - Act 2" salieron a la venta el 3 de septiembre de 2021 y el 1 de julio de 2022, respectivamente.

Sin embargo, el impulso de los discos surgió por un sencillo que no estaba dentro del proyecto: se trata de la canción "Enemy" que cuenta con la colaboración del rapero JID y que formaba parte de la serie "Arcade", una ficción animada de Netflix, basada en el famoso juego multijugador "League of Legends".

"Enemy" resultó un éxito comercial enorme en todo el mundo y llegó al Top 10 en más de 20 países. Actualmente, el sencillo cuenta con más de 800 millones de reproducciones en Spotify.

Las canciones más escuchadas de Imagine Dragons en Spotify