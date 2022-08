Organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales marcharon este miércoles en Jujuy para reclamar contra la criminalización de la protesta social que adjudican al Gobierno de Gerardo Morales, en demanda del cierre de todas las causas judiciales abiertas contra militantes y dirigentes y contra el "ajuste" a nivel nacional.

Por AM750, la exdiputada provincial de Jujuy Alejandra Cejas, presente en la movilización, señaló: “Fue multitudinaria la marcha. Se hablaba de 50 mil personas. Tardó en llegar al centro casi una hora. Forma parte de una respuesta a la escalada de violencia que está ejerciendo el gobierno provincial contra todo el arco opositor”.

“Ya no se discrimina organizaciones, partidos políticos, gremios. Después de los allanamientos que sufrimos hay una respuesta contundente por parte de sectores que no venían entendiendo la virulencia con la que el Gobierno estaba actuando contra toda la ciudadanía en general”, agregó.

En este punto, dijo que “Morales criminaliza la protesta social”. “La primera referente que sufrió esto fue Milagro Sala, que es la punta del iceberg de todo lo que viene sucediendo en Jujuy. Hay cuestiones muy graves que están pasando”, añadió.

Secuestro de un militante del MTE

Cejas hizo referencia, en este momento, al secuestro de un joven militante del MTE, de 24 años, por tres personas que dijeron ser policías al momento del hecho. Lo redujeron, lo encapucharon, lo subieron a un auto y lo tiraron en el piso del asiento trasero. Luego, lo ingresaron a un cuarto con un colchón. Lo tuvieron ahí toda la noche y a la mañana lo volvieron a subir encapuchado al auto y lo liberaron en el mismo lugar en donde lo habían levantado.

“Este grave hecho fue denunciado en la Comisaría 33 de Alto Comedero y la SDH se va a presentar en la causa para impulsar la investigación. Los/as compañeros/as del MTE agregan que permanentemente están siendo perseguidos por vehículos, tanto de civil como patrulleros”, señalaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En tanto, Cejas sumó: “Fue chupado en horas de la mañana y devuelto en el mismo lugar. La respuesta del Estado fue un parte del ministro de Seguridad diciendo que era todo falso, que no existen secuestros, que no existe lo que se dijo. En el lugar donde lo secuestró hay siete cámaras de seguridad. Ni siquiera investigan. No les interesa saber lo que pasa”.