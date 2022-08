► JUEVES 11

Arnold Dica y Alonso en La Cigale, 25 de Mayo 597. A las 23.

Tres Latin Jazz en Confitería Las Violetas, Avenida Rivadavia 2988. A las 21.

Necrofel en el Club Cultural Matienzo, Pringles 1249. A las 20.

► VIERNES 12

Susi Pireli en Planta, Inclán 2661. A las 21.

Lucas & The Woods en el Teatro Vorterix, Federico Lacroze y Álvarez Thomas. A las 20.

Seafret en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 20.

Las Sombras en el ND Teatro, Paraguay 918. A las 20.

Señor Bestia, La Pata de Fray y Duende Jones en La Tangente, Honduras 5317. A las 20.

Turbocoopers, Los Infernales y Campeadores en The Roxy, Niceto Vega 5542. A las 19.

Leo Caminos, Alfonso Beuter, Lascetra y Jornaleros en Morrison Club Cultural, Espinosa 1159. A las 19.

Caro Luisa y Pantaleón en Makena Cantina Club, Fitz Roy 1519. A las 20.30.

Malambo Ska Band, Kato Ska y El Gran Zarpado en El Quetzal, Guatemala 4516. A las 22.

CICI en Neu Kultur Haus, Maturín 2770. A las 21.

Loto en La Minga Centro Cultural, Maza 1156. A las 20.30.

Moral Cero, Los Gregorios Rock y City Rockers en La Cigale, 25 de Mayo 597. A las 20.

M3rmaid en Club Oeste, José María Moreno 466. A las 21.

Delta Jazz Band en Condemn Abasto, Lavalle 3177. A las 20.30.

Ensamble de Música de Cámara del Conservatorio Astor Piazzolla en Parroquia San Lorenzo Mártir, Avelino Díaz 576. A las 20.

Florián y Martín Carmona en El Padilla Espacio Cultural, Meeks 1058, Temperley. A las 21.

Kapanga y Los Tabaleros en Woodstock, Rosas 2942, San Justo. A las 22.

Richter, Seo y Ale Cherno en D.78, Diagonal 78 nº 717, La Plata. A las 21.

Inmigrantes en Dance & Act, Bolívar 1287, Mar del Plata. A las 21.



► SÁBADO 13

Arbolito en el Complejo Art Media, Avenida Corrientes 6271. A las 19.

Susi Pireli en Planta, Inclán 2661. A las 21.

Rocío Cravero en La Tangente, Honduras 5317. A las 20.

La Cruda, Los Chicos Problema y Las Tussi en Morrison Club Cultural, Espinosa 1159. A las 20.

Klem y Furia Madre en Gregon Club, Hipólito Yrigoyen 4071. A las 21.

El Ejército Negro en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. A las 20.

Las Lenguas Muertas en el Centro Cultural Richards, Honduras 5272. A las 21.

Coverful, Virgen Furtiva y Monosódico en La Cigale, 25 de Mayo 597. A las 20.

Against en el Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7806. A las 19.

Pur Pubel, Jugo de Basura, Pobre Piba, DJ Dalia Desamor y VJ IDK TVH en la Fiesta de Corazones Rotos, Otra Historia, Estomba 851. A las 20.

Maggie Cullen en Espacio Xirgu UNTREF, Chacabuco 875. A las 21.

Fiambre Moderno en El Tano Cabrón, Jean Jaures 715. A las 21.

Lacrimosa y DJ Inferno Elektra en La Cigale, 25 de Mayo 597. A la medianoche.

Arturo Sandoval en el Teatro Ópera, Avenida Corrientes 860. A las 21.

Chango Torres en Nempla, Guevara 402. A las 21.

Muro y RPC en Makena Cantina Club, Fitz Roy 1519. A las 22.

Julia Moscardini en Thelonious Club, Nicaragua 5549. A las 20 y a las 22.

Sabor Canela en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A las 16.

El Soldado en El Amparo Bar, Carlos Pellegrini 788, Burzaco. A las 23.

Parvas en la Cervecería Sarandí, Blandengues 3362, Avellaneda. A las 22.

Ricardo Iorio en el Estadio Atenas, Calle 13 nº 1259, La Plata. A las 21.

Rubenal y Lautaro Santoli en El Garage, Rawson 165, Campana. A las 23.

Inmigrantes en Templeton, Boyero 1498, Cariló. A las 21.

La Furia de Petruza en Wachitas Bar, Ituzaingó 521, Córdoba. A las 20.

Peces Raros en Vorterix Teatriz, Diagonal Pueyrredón 3338, Mar del Plata. A las 21.



► DOMINGO 14

Santiago Motorizado en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 19.

Mamita Peyote en La Tangente, Honduras 5317. A las 20.

Kaktov, Davus, Faraónika, The Colorated, Sassygirl, Maja ft Amarú + O.L.I.V.I.A., Wachita China, Locyfer y DJ Dólares B2B Emiliata en Fractura Festival, Uniclub, Guardia Viega 3360. A las 21.

Rosario Castillo, Maxi Mas, Ricardo Cuadros Padilla y Florencia Curci en Oceanario Club Cultural, Remedios de Escalada 332. A las 19.30.

Clara Presta en Cancionalismo, Salón de Honor del CCK, Sarmiento 152. A las 19.

César Pavón, Aixa Cigana e Irupé en Pista Urbana, Chacabuco 874. A las 20.

JennG en La Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear 1155. A las 20.30.

Mariano Loiácono Trío (a las 13) y Cecilia Zabala y María Ezquiaga (a las 20) en Bebop Club, Uriarte 1658.

Los Dañados, Harry Chinasky, Parias y Super Pusssy en Morrison Club Cultural, Espinosa 1159. A las 19.

Alejandro Franov en La Catedral, Sarmiento 4006. A las 19.

Javier Pino Rodríguez en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. A las 21.

Sabor Canela en Tecnópolis, Avenida de los Constituyentes 2220. A las 18.

Vita Set, Bad y Sol Ariens en Brothers. Calle 55 entre 10 y 11, La Plata. A las 22.

► LUNES 15

La Bomba de Tiempo en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A las 20.

El Chasky Pum en Tecnópolis, Avenida de los Constituyentes 2220. A las 16.

Guerra Santa, Osmosis, Kronnus, No Hay Otro Plan, Nacidos Libres, Dark Of Song y The Charming Hell en Gier Music Club, Álvarez Thomas 1078. A las 17.

► MARTES 16

DeBaires Group en El Cultural San Martín, Sarmiento 1551. A las 20.

► MIÉRCOLES 17

La Fernández Fierro en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 722. A las 21.