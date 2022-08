En medio del tembladeral desatado por Elisa Carrió con sus reclamos de “decencia” y sus denuncias sobre “negocios” ocultos, los principales referentes del PRO se reunirán este viernes para discutir cómo ponerle freno a la cruda interna desatada a cielo abierto y ver de qué manera sortean el escándalo ventilado por la líder de la Coalición Cívica.

El encuentro tendrá lugar este mediodía en el barrio porteño de San Telmo y, según trascendió, asistirán Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich.

Está previsto que también participen el diputado nacional Cristian Ritondo y el exfuncionario Fernando de Andreis, que ayer reapareció en escena durante la visita de Macri a la ciudad de Rosario.



El encuentro calentará la previa a la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio prevista para el próximo martes, los pedido de Carrió sobre “reglas decentes”, “negociados” y “amantes” será puesto sobre la mesa.

El de hoy, en tanto, será la continuidad de una serie de almuerzos rutinarios que llevan a cabo los viernes, en general en el restaurante Puerta del Inca de la calle Bolívar 373, en el barrio de San Telmo.



No obstante, la agenda del día sin dudas será el revuelo de Carrió, quien se alió a Mauricio Macri en su rechazo a establecer alianzas con dirigentes del peronismo opositor y exigió "reglas decentes" en Juntos por el Cambio de cara a las elecciones de 2023.

"Si quieren que me vaya de JxC, no tienen más que pedirme. Me puede desafiliar incluso de la CC. Ahora cómo van a eludir una voz de 35 años en la Argentina", dijo la titular de la CC en algunas de sus declaraciones donde insistió en ventilar viejos acuerdos con el massismo.

Las declaraciones de Carrió, que tuvieron cuestionamientos hacia figuras como el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y los diputados nacionales Gerardo Milman, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio y Ritondo, motivaron fuertes repudios por parte de la mayoría de los integrantes de JxC y de los partidos que integran la coalición.

"Estoy diciendo verdades antes de tiempo para que haya un Gobierno decente de JxC el año que viene. Y, si no, no cuenten conmigo", agregó la exlegisladora.