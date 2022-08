El jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, le respondió este viernes a los intendentes del PRO que denunciaron “discrimación” en el reparto de obras públicas y recursos. Por AM750, aseguró que “es una operación política muy burda que se desarma con una contestación por Twitter diciendo todo lo que se les dio a esos municipios”.

Por su lado, el propio gobernador Axel Kicillof lanzó: “Cuando eran gobierno a los intendentes opositores no les daban ni agua, no es que no les daban obras, no les daban absolutamente nada y además armaban causas con falsas denuncias para tratar de debilitarlos”.

Para Bianco, es importante aclarar que la denuncia es de intendentes del PRO, y no de todos los referentes de Juntos por el Cambio.

“El resto de los intendentes de Juntos por el Cambio, que no son del PRO, dijeron lo contrario. Salieron a contestarles a sus propios colegas. Explicaron que no vieron ningún tipo de discriminación. Lo hizo el presidente del Foro de Intendentes Radicales, lo hizo el intendente de Patagones”, apuntó.

Sobre este punto, aclaró que “está bien que lo hagan, porque es mentira lo que salieron a denunciar sin ningún argumento”. “Por eso salimos a contestar con los datos. Se los asistió financieramente, a través de obras, patrulleros, subsidios, créditos del Banco Provincia”, dijo.

Y finalizó: “Es una operación política muy burda que se arma con una contestación por Twitter diciendo todo lo que se les dio a esos municipios y que no hay ningún tipo de discriminación. Quieren hacer algún tipo de ruido político ante la impericia de su propia gestión”.

Entre los intendentes que denunciaron discrminación están: Diego Valenzuela, de Tres de Febrero; Julio Garro, de La Plata; Ezequiel Galli, de Olavarría; Pablo Petrecca, de Junín; Martín Yeza, de Pinamar; Néstor Grindetti, de Lanús; Francisco Ratto, de San Antonio de Areco; y Mariano Uset, de Rosales.