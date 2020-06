Daniel Moreno fue electo al frente del Foro de Intendentes

El Foro de Intendentes de Salta eligió a Daniel Moreno para que lo presida por los próximos dos años. La elección se llevó a cabo ayer por la mañana con algunos intendentes presentes en la oficina del Foro, mientras que otros participaron de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

Moreno se encontraba de manera interina desde diciembre de 2019 al frente del organismo que nuclea a las 60 intendencias de la provincia, cuando reemplazó a Mario Cuenca, hoy al frente de la Secretaría del Interior.

En diálogo con Salta/12, informó que arribó a la presidencia a través de un acuerdo entre todos los intendentes, “se presentó una única lista en donde están representados todos los departamentos”. Por lo que destacó la unidad en la toma de decisiones, “eso nos permite que no haya peleas ni rencores entre las listas y creo que eso es lo mejor que pasó”.

Explicó que durante la reunión sólo se habló de cómo continuarán trabajando y de los errores que no quieren volver a cometer de gestiones anteriores, “no hubo tiempo de hablar mucho más”.

De todas maneras, subrayó que todos los intendentes se encuentran comprometidos con los lineamientos que se imparten desde Nación y Provincia para evitar el avance de la Covid-19 y en la búsqueda de soluciones para seguir mejorando la autonomía y la economía de cada región.

En su presidencia, lo acompañarán Marcelo Moisés, de Apolinario Saravia; Rubén Méndez, de Salvador Mazza, el secretario de actas será Sergio Salvatierra, de General Güemes, y su tesorero seguirá siendo el intendente de El Carril, Efraín Orosco.

Plan integral de desarrollo

Con respecto al Plan Integral de Desarrollo de la Gestión Municipal que presentó el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, a los intendentes, Moreno se manifestó muy entusiasmado “porque tiene que ver con ideas para mejorar la recaudación sin que la provincia tenga que poner un peso y los municipios tampoco”.

El intendente de Vaqueros explicó que de la reunión que mantuvieron con el titular de la cartera de Economía avanzaron en propuestas para poder cobrar impuestos a empresas que si bien realizan su explotación en suelo salteño “reportan a otras provincias”.

Utilizó algunos ejemplos, como la minería, o el caso de la Finca La Moraleja, asentada en Apolinario Saravia. Contó que “la materia prima la extraen de acá de Salta pero pagan los impuestos en Buenos Aires porque su casa central y domicilio central está allí”, por lo que para Moreno “acá no dejan nada en materia impositiva”.

Pero aclaró que “hay miles de casos como esos y tenemos que coordinar con el ministro y con Rentas para armar un programa que nos ayude a pensar esos mecanismos de recaudación” y añadió que la intención es que esté funcionando antes de fin de año.

“La semana que viene nos volveremos a juntar para seguir avanzando en este proyecto”, indicó el presidente del Foro.

Con respecto al malestar que manifestó el secretario del Interior y ex presidente del Foro de Intendentes, Mario Cuenca, por no haber sido invitado a la reunión que mantuvieron algunos jefes comunales con Dib Ashur para ir elaborando este Plan, Moreno contestó que no era necesaria su participación.

“Mario Cuenca es secretario del Interior, no tiene nada que ver ni con el Ministerio de Economía ni con Rentas” dijo, y añadió que “el puede opinar por su experiencia como intendente, que conoce un montón, pero no como secretario”.

Cuenca fue intendente de Campo Santo y desde allí presidía el Foro, pero en 2019 fracasó en su intento por quedarse con la intendencia de General Güemes, al perder con Sergio Salvatierra. Días más tarde, el gobernador Gustavo Sáenz lo designó al frente de la Secretaría del Interior, antes denominada Asuntos Municipales.

En una entrevista radial, el ex intendente de Campo Santo, al enterarse de la reunión organizada por Economía, consideró que los municipios antes que pensar en recaudar “tienen que estar ordenados”.

Entre los principales puntos del Plan Integral de Desarrollo de la Gestión Municipal, se prevé mejorar la recaudación tributaria en los impuestos inmobiliario, automotor y otras tasas, con acciones como la adhesión al monotributo provincial, el estudio de las bases imponibles o la instalación de puestos de control municipales.

La responsabilidad fiscal en cuanto al manejo de los gastos y su registración, la generación de información fiscal, la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal y la evaluación del cumplimiento de indicadores de responsabilidad fiscal son otros de los 10 puntos que incluye el Plan.

También incluirá capacitaciones a través de la Facultad de Ciencias Económicas, con clases de modalidad presencial y virtual, que estarán destinadas a responsables políticos de los municipios, tales como secretarios de hacienda, asesores y también a equipos técnicos.

Por último, desde el Ministerio informaron que el Plan incluye dos sistemas de gestión municipal, uno es un proyecto tecnológico para centralizar información de asistencia de los distintos ministerios que brindan a cada municipio. El otro, aborda áreas como administración tributaria, administración financiera, recursos humanos y liquidación de haberes, gestión patrimonial, control de expedientes y acción social.