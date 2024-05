En el marco del Día contra el Acoso Escolar, que se conmemora este jueves 2 de mayo, el Ministerio Público Tutelar (MPT) de la ciudad de Buenos Aires lanzó una campaña audiovisual para visibilizar un fenómeno que va en aumento: según la organización Bullying sin Fronteras), siete de cada diez niños sufren cada día algún tipo de acoso y ciberacoso



La pieza, denominada “El bullying no es cosa de chicos”, se basa en los relatos en primera persona de niñas, niños y adolescentes víctimas de bullying. Los casos fueron extraídos de denuncias de los chicos y chicas que participaron del programa Convivencia respetuosa entre pares que lleva adelante el MPT. El mensaje principal dice: “El bullying no es cosa de chicos. Si sentís que algo pasa, no lo dejes pasar”.

Los relatos revelan la pesadilla que viven cotidianamente los chicos y chicas que sufren el acoso: “En la hora de gimnasia me agarró un compañero y me ahorcó mientras los demás se reían. Julián de 6 años”. “Le mandé unas imágenes íntimas a un amigo y las pasó por los grupos de whatsapp, ahora las vieron en todo el colegio y todos se ríen de mí. Dante (17 años)”. “Cuatro compañeros, dos chicas y dos chicos, me tomaron de punto. Me insultan, me empujan y me pegan hasta que me dejan mareado y con dolor de cabeza. Eduardo (11 años)”. “Estaba tranquila en la puerta del colegio y vinieron dos compañeras, me agarraron y me arrancaron un aro de la oreja. Ahora me amenazan todo el tiempo, también por teléfono. Valentina ( 16 años)”.

La campaña fue realizada con la colaboración de chicas y chicos de la escuela Santa Catalina de la CABA que se encuentran realizando sus prácticas laborales en el MPT y prestaron sus voces para preservar la identidad de las víctimas.

“Pensamos en la campaña a partir de sentir el dolor de tantos chicos que se habían acercado y animado a contar lo que habían vivido. Cada relato nos ayuda a entender el sufrimiento que a diario sienten en lugares como la escuela y ámbitos donde también desarrollan su vida y deberían sentirse seguros. Incluso, lo difícil que es cuando la violencia se traslada a otros espacios que para ellos resultan tan importantes como son las redes sociales. Como organismo de protección de derechos estamos muy comprometidos en contribuir a revertir estas situaciones de violencia. Pero también sepamos que para lograrlo es clave el compromiso de todos los adultos que intervenimos en sus vidas”, expresó la Asesora General Tutelar, Carolina Stanley.

Durante 2023, el programa Violencia entre Pares trabajó con 112 instituciones: siete clubes de fútbol, 80 instituciones del sistema de educación formal (54 de gestión pública y 25 de gestión privada), una recreativa, 20 juegotecas barriales y 4 centros cerrados del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.

El MPT brinda orientación y asesoramiento a través de su línea de WhatsApp 11 7037 7037 y del 0800-12-27376, una línea gratuita y confidencial.