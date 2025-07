“Era el reloj del abuelo y cuando papá me lo dio dijo, Quetin, [...] te lo doy no para que recuerdes el tiempo, sino para que puedas olvidarlo de vez en cuando por un rato y no malgastes todos tus esfuerzos tratando de conquistarlo. Porque ninguna batalla se gana jamás, dijo. Ni siquiera son libradas. El campo de batalla sólo revela al hombre su propia locura y desesperación, y la victoria es una ilusión de filósofos y tontos.” (William Faulkner).

Nadie mejor que los escritores sureños para describir una sociedad racista, anómala, sórdida, decadente e individualista como la norteamericana. Sin embargo, también los franceses, una minoría, lo hicieron en Lejos de Vietnam (1967). El "equipo de ensueño" de la nueva ola de la nouvelle vague, liderado por Chris Marker y directores icónicos como Jean-Luc Godard, Alain Resnais o Agnès Varda, realizaron este film con la intención de generar una "contranarrativa" que ayudara a desarmar la propaganda y las falsas noticias que contribuyeron a justificar un genocidio y una guerra colonialista e imperialista contra el pueblo de Vietnam.

Este manifiesto cinematográfico presenta un análisis complejo sobre la memoria histórica, física, y los mecanismos de deshumanización que imprimen las perversiones del imaginario político sobre el cuerpo civil y, sobre todo, demuestra el poder del cine como instrumento insurgente. Lejos de Vietnam representa una postura crítica y pone en evidencia la crueldad de la guerra que se libró en el país asiático durante la década de 1970. Si bien Chris Marker organizó y coordinó el proyecto, hubo un cortometraje de Varda donde una mujer enloquecía viendo el conflicto bélico; aunque fue eliminado, permaneció en los créditos por colaboración. Y qué importante fueron las mujeres en la lucha de emancipación del pueblo vietnamita. Sin el ruido y la furia de millones de mujeres, la liberación nacional no habría sido victoriosa. La historia de las mujeres vietnamitas data de una larga lucha heroica. Los emperadores y conquistadores chinos instalaron su violencia. La insurrección de las hermanas Trung contra los invasores chinos en el año 40 d. C. despertó en las mujeres un sentimiento insurreccional.

En 1884, tras 40 años de guerra y saqueo, los franceses se establecieron en Vietnam y dividieron artificialmente la nación en tres “países”. La ocupación francesa fue notoriamente inhumana y bárbara. Luego se organizó un ejército de 80 mil mujeres que pasaron a la clandestinidad. En Lejos de Vietnam se observan las mujeres en los frentes y en el pueblo más que en cualquier otra película bélica. Ya en el verano de 1927, la camarada Nguyn Thi Minh Khai fue la primera mujer de la ciudad de Vinh-Ben Thuy en ser admitida en la Asociación Hung Nam (posteriormente denominada Partido Revolucionario Tan Viet) y elegida para el Comité Ejecutivo de la Asociación Hung Nam, a cargo de la labor de movilización de las mujeres. En el verano de 1930 recibió órdenes de operar en Hai Phong y, desde allí, el Partido la envió a Hong Kong para trabajar en la Oficina Sur del Departamento Oriental de la Internacional Comunista. A los 30 años fue ejecutada en manos del ejército francés. Así las mujeres se fueron uniendo a los frentes de lucha y resistencia.

Para 1945, aún con sus acostumbrados métodos de engaño, el ejército francés no podía reclutar el número de caucheras que querían, porque el movimiento de liberación de las mujeres del Viet Minh ya se había fortalecido y organizado. Para ese entonces, las mujeres ocupaban 60% de mano trabajadora. Como represalia, los franceses inventaron una tortura especial para las caucheras embarazadas que llamaron “la olla volteada”. La víctima era obligada a cavar un hueco en la tierra para luego acostarse boca abajo con el vientre en el hueco mientras el capataz la golpeaba. Así, ocho de cada diez mujeres abortaban, pero seguían trabajando 18 horas en la plantación sin atención médica, lo que la llevaba muchas veces a la muerte. Posiblemente los estupros más brutales eran los destinados específicamente a destruir las futuras generaciones de vietnamitas. Los torturadores tenían como método introducir en las vaginas de las adolescentes cautivas palos afilados, vidrios, focos eléctricos, para imposibilitar que pudieran tener hijos.

Godard comenta (mientras habla detrás de una cámara inactiva) que sería bueno que cada uno de nosotros edificara y construyera un Vietnam dentro de sí (hoy podemos hacerlo con el pueblo de Palestina); sobre todo si no podemos ir allí, como le pasó a él, a quien le negaron la visa para poder filmar en Vietnam del Norte. Una variante de la máxima del Che, según la cual para destruir al imperialismo norteamericano y a su hegemonía había que construir “dos, tres, muchos Vietnam”. Una primera afirmación en off afirma que Estados Unidos arrojó sólo en 1965 más bombas que en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El director Claude Ridder se cuestiona: “quienes crecimos esperando que un soldado norteamericano viniera a salvarnos de los nazis, debemos aceptar hoy que los norteamericanos son los nazis de los vietnamitas”. Y luego se siente sorprendido al ver las movilizaciones en Francia por Vietnam: “¿dónde estaban ustedes hace tres años durante la guerra de Argelia?”.

Vietnam fue el primer genocidio trasmitido por la televisión. En 1963, medio millón de soldados norteamericanos desertaron a la guerra y fueron presos y castigados por desafiar a la maquinaria militar. En 1970, un periodista negro realizó una encuesta y encontró que 70% consideraba su máximo héroe a Malcolm X. Entre guerras, y de manera anónima, Fernando Pessoa escribió: “Triste, en mi cuarto tranquilo, solo como siempre he estado, solo como siempre estaré. Y pienso si mi voz, aparentemente tan poca cosa, no encarna la sustancia de millares de voces, el hambre de decirse de millares de vidas, la paciencia de millones de almas sometidas como la mía al destino cotidiano, al sueño inútil, a la esperanza sin vestigios”.