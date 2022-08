Los no docentes de la UNR nucleados en el gremio APUR lograron nuevo acuerdo salarial del 21 por ciento a octubre de este año. Concretamente el acuerdo que se logró en la paritaria nacional para los no docentes de universidades nacionales se desglosa en un 7% para el mes de agosto; un 5% en septiembre y un 9% en diciembre de 2022, con lo cual desde el gremio señalaron que la paritaria de marzo a diciembre de este año trepa al 62 por ciento. “En el último acuerdo se analizó la marcha de los salarios de las y los trabajadores no docentes. Se propuso un ajuste del acuerdo paritario de marzo de este año. Al mismo tiempo se tuvo en cuenta que cualquier acuerdo debía ser revisado en el mes de octubre del 2022”, explicó Miguel Roldán, secretario general de APUR.