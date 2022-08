El muerto dentro del ataúd tiene una erección. Con esa imagen abre Bad Sisters (estreno de Apple TV el próximo viernes), entrega de diez episodios acerca de las hermanas Garvey y lo que sucedió con el esposo de una de ellas. La mordaz propuesta repasa todo lo que costó que el hombre acabe con su propio velorio. Thriller y comedia negra comandan la propuesta que cuenta con Sharon Horgan (Catastrophe y This Way Up) en el triple comando de showrunner, guionista y protagonista. “Hay un estudio de cada uno de los personajes, de su vínculo familiar, cómo es que llegaron hasta ese punto y el impacto que tiene esta muerte en sus vidas. Y también está ese toque irlandés”, le asegura a Página/12 la creadora de la serie sobre la historia que cuenta con la bahía y la cultura de Dublin como trasfondo.

En los primeros minutos se describe a las integrantes del quinteto preparándose para el funeral de la víctima. Eva (Horgan), la protectora hermana mayor; la “desgraciada” Grace (Anne-Marie Duff); la sensata Ursula (Eva Birthistle); la determinada Bibi (Sarah Greene) y la benjamina de Becka (Eve Hewson). Hay lugar para alguien más: John Paul Williams (Claes Bang) a quien simplemente se lo presenta con el coloquial e insultante “prick”. El tipo hizo todo para merecer esa definición: misógino, racista, egoísta y maltratador con una de las Garvey. De la clase de sujetos que llama “mamá” a su esposa, hace comentarios desagradables en las reuniones y separó a la hermana del resto. Como auténtica “yerba mala” está empecinado en quedarse de este lado del mundo. “Los actores disfrutamos de hacer de los villanos porque tenemos rienda libre para hacer lo que queramos. Cada escena de mi personaje dice o hace algo horrible, así que interpretar a alguien así es una alegría total pues en tu vida privada no podés hacerlo. Fue realmente muy divertido poder encararlo”, asegura Bang.

Dividida en dos tiempos, Bad Sisters relatará los infructuosos planes del grupo -explosión, envenenamiento, ahogamiento, entre otros- mientras profundiza en el lazo familiar de las mujeres, su historia y sus dobleces. En el presente, un fastidioso agente de seguros investigará el accidente que no parece haber sido tal. “¿Cómo sobrevivimos a lo terrible de la vida? Haciendo un chiste, esa es la clave del humor irlandés, algunos lo llaman humor de horca”, expone Duff, encargada de interpretar a la esposa del occiso. Aunque la serie es una remake de una producción belga –Clan- se ubica aún mejor en ese estante británico destinado a mezclar humor con incidentes truculentos hasta dar con una partida de defunción (El quinteto de la muerte; Muerte en un funeral). “La original tenía un estilo escandinavo. Nuestra versión es bastante diferente. Hay un crimen y algo de slapstick, pero el drama familiar guía el relato. Quizá los más parecido de esa escuela sea la narrativa accidentada por el conteo de cuerpos”, describe Horgan.

-¿Eva siempre fue su primera opción como personaje? ¿No le hubiera gustado interpretar a alguna otra de las hermanas?

Sharon Horgan: -Todas queríamos el rol de Bibi. Básicamente porque tiene un parche en el ojo, es tan ruda y es tan decidida en su objetivo de acabar con ese “monstruo” (risas). Pero Eva, mi personaje, me atrajo mucho. Es bastante diferente de los papeles que venía haciendo. Es más suave y maternal y mis personajes suelen ser más ásperos. Una vez que iba a hacer de Eva me adentré totalmente en esta hermana mayor que siente que debe cuidar a todas las demás.

-Lo que comienza como un chiste, rápidamente se vuelve un objetivo inamovible para las hermanas. ¿Cómo fue escribirlos y luego llevarlos a la acción?

-Diría que la volar una casa fue bastante divertido y atemorizante. Casi cada intento de asesinato es como una película de acción con su tono particular. Fue muy ridículo y entretenido. Progresivamente se vuelven más locos. Hubo mucho trabajo en edición porque cada episodio termina sin saber realmente qué es lo que vendrá. La frustración de las hermanas va en aumento al no poder lograrlo, pero no queríamos que fuese algo mecánico. No podés jugar con la audiencia siempre el mismo truco. Lo mezclamos con el trasfondo de su historia para que no se vuelva algo repetitivo.

-¿Irlanda es la sexta hermana Garvey? ¿Cómo la definiría?

-Resuena mucho su espíritu en tantas escenas. Hay un elemento incontrolable en la historia de estas hermanas y están rodeadas por el mar en esa bahía irlandesa, geográficamente le añade algo muy característico. Es hermosa, la chica sexy y salvaje del interior.