El secretario de Comercio, Matías Tombolini, aseguró este domingo que trabaja en un relanzamiento del programa Precios Cuidados, el cual prometió para dentro de 45 o 60 días. “Lo vamos a relanzar con una variedad de productos que esté centrada en las principales marcas con garantías de volumen para que no falten, para que no haya quiebres de stock”, aseguró.

“Tenemos que retomar la idea de precios de referencia, que es como funcionó el primer Precios Cuidados de Augusto Costa (ex secretario de Comercio). Esa referencialidad no es la única herramienta, es una herramienta más que te ayuda a mejorar el presupuesto familiar porque cuando se pierde noción de lo que valen las cosas te cobran cualquier precio”, agregó el ex presidente de Arsat, quien ahora tendrá la difícil tarea de tratar de colaborar para que los precios comiencen a desacelerarse.

Si bien el objetivo del gobierno es tratar de ponerle un freno a la escalada inflacionaria, Tombolini aseguró que lo que puede hacer desde la Secretaría de Comercio es limitado. "La inflación no la resuelve la secretaria de Comercio. Es una enfermedad de causas múltiples. El abordaje se hace desde lo macro cumpliendo la pauta fiscal, tratando de que no se disparen los gastos respecto de los ingresos, bajando el nivel de emisión monetaria para financiar el déficit, fortaleciendo las reservas, mejorando el superávit de comercio. Son un conjunto de medidas de carácter macroeconómico que buscan lograr que se desacelere la dinámica general de los precios. A mí me toca la microeconomía de ese plan”, aseguró.

El economista designado por el ministro de Economía, Sergio Massa, remarcó además que “no sirve perseguir, no sirve la cuestión punitivista, persecutoria”. “Antes de salir a sancionar hay que salir a preguntar qué pasó o dar un marco para que se corrija el error. Y segundo decir: ´Vos aumentaste más. Bueno sentémonos para ver qué estás importando no sea cosa que estés usando los dólares oficiales para obtener un diferencial mayor, para ganar todavía más´”, remarcó.

El secretario de Comercio remarcó además que la tecnología será clave para controlar el cumplimiento de los acuerdos. “Vamos a utilizar mucha tecnología. Hoy las aplicaciones de telefonía celular son una gran herramienta que permite gestionar mejor el presupuesto familiar y realizar la fiscalización. La persona con la pechera que va y que pone la faja de clausura no sirve. Es mucho más disuasiva una foto en las redes sociales de alguien que no cumple su parte”, sostuvo.

El secretario de Comercio también fue consultado sobre qué hará frente a los aumentos que aplicaron varias empresas en los últimos días luego de que el gobierno anticipara que iba a convocar a empresas y sindicatos para avanzar con un acuerdo de precios y salarios.

-¿Qué se hace si se comprueba este aumento preventivo ante la posibilidad de un eventual congelamiento de precios? –le preguntaron en radio Splendid.

-Acá lo que hay que hacer es trabajar sobre los incentivos. Lo que más le duele a un incumplidor no es la multa, sino que le toquen el bolsillo. Por lo tanto, si uno se mete con las importaciones ahí el incentivo para respetar los acuerdos firmados es muy alto. A partir de lo que se compruebe, las estrategias son múltiples y dependen de cada caso. Se le puede pedir que retrotraiga los aumentos o que el precio para los próximos dos meses no varíe.

-¿Se puede confiar en los empresarios?

-Nosotros no vamos a armar un club de amigos. Nosotros lo que discutimos son intereses. Yo como asado con mis amigos y con mi familia, pero esto es otra cosa. Lo que tenemos que generar son incentivos para que el cumplimiento del acuerdo sea un mayor negocio para las empresas que el incumplimiento del acuerdo. Si la percepción respecto del costo de incumplir es inferior al beneficio de cumplir, entonces la empresa va a incumplir, pero si percibe que incumplir le cuesta más caro que cumplir, entonces se va a quedar dentro del acuerdo y va a cumplir con lo que acordó.

Tombolini evitó vaticinar resultados. "Pretendemos no hacer pronósticos porque no es nuestra función, pero creo que debemos entender que no hay ninguna solución mágica. No hay un superministro sino una hoja de ruta y los resultados se van a ver conforme las medidas vayan tomando efecto. Aspiramos que la inflación no siga subiendo, y que empiece a desacelerar. Shock no hay porque no tenemos los amortiguadores para el impacto social que eso implicaría", expresó.

Por último, Tombolini cruzó al expresidente Mauricio Macri por prometer soluciones inmediatas. “Los resultados inmediatos no existen, y quienes los prometen te están macaneando. Por eso (Macri) debe hacerse cargo y por eso la sociedad eligió no darle la confianza en 2019", concluyó en alusión al ex mandatario.