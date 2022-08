El ministro de Economía, Sergio Massa, por estos días ocupa el rol central del gobierno del Frente de Todos. El tigrense fue el protagonista de todas las medidas, anuncios y reuniones importantes que transcurrieron la semana pasada y será el de los anuncios que habrá la semana que comienza. Como el foco de atención cruzó la calle y se posó en Yrigoyen 250, los representantes de los distintos sectores políticos y sociales hacen fila para ser recibidos por el titular de la cartera de Hacienda. Esta semana están a la espera de un cónclave con él distintos gobernadores, tanto del oficialismo y de la oposición; la CGT; empresarios; senadores como Juliana Di Tullio y también representantes de los movimientos sociales.



Desde Economía, sin embargo, no confirman todos los encuentros pero sí que Massa tendrá reuniones individuales con gobernadores; que ya mantuvo encuentros con miembros de la CGT y de la UIA y que tiene diálogo con el grupo de diputados del Frente Patria Grande. Además, adelantan parte del programa de la semana. Anunciarán al nuevo viceministro. Probablemente el lunes. El martes, en tanto, confirman que asumirá el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Cleri, y el miércoles se publicaría el decreto que pondrá en marcha un nuevo programa que impulsa Massa para transformar programas sociales en trabajo formal denominado "Puente Empleo". Esta semana, aseguran desde Economía, también se conocerán los detalles del programa de segmentación tarifaria, como señal ante el FMI antes del viaje de Massa a Estados Unidos, fijado para el 29 de agosto. El presidente Alberto Fernández, mientras tanto, seguirá recorriendo distintas provincias y el conurbano bonaerense para hacer anuncios de gestión, mientras tiene otro ojo puesto la agenda internacional, en su rol de presidente pro témpore de la Celac, con actividades que habrá en el CCK con expresidentes de la región.

Se cumplieron diez días de la asunción de Massa y desde ese momento el chat del tigrense no tuvo respiro. Quienes trabajan con él a diario aseguran que reciben los últimos mensajes del ministro a las dos de la madrugada y los primeros a las seis. En su entorno se entusiasman y destacan que la semana pasada Massa cumplió con varios objetivos. "Ya logró que baje el riesgo país, que baje el dólar, que suban los bonos argentinos y que suban los títulos de los ADR (American Depositary Receipt)", dicen y repiten que "está laburando con mucho ritmo". Agregan que "con el campo también se avanzó", y confirman que "los equipos están trabajando en ese tema y en diez días tendremos novedades".

Los que no están conformes con los anuncios del ministro y piden medidas para su sector, son los movimientos sociales. La semana pasa el Polo Obrero acampó en Plaza de Mayo porque creen que el freno económico surge del ministerio de Economía y no de Desarrollo Social. "Es algo que se desprende de la realidad por los presupuestos, que están parados. Eso es lo que ocurre de hecho porque están todos los proyectos sin salir", expresó en diálogo con Página12 el dirigente del PO, Eduardo Belliboni, y confirmó que el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, los recibirá el miércoles 24. Desde Economía consideran que el diálogo con ellos, justamente, es Zabaleta y no de Massa.

Este domingo, sin embargo, Economía anunció que lanzará un programa denominado "Puente Empleo", que tiene el objetivo de transformar planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal "de calidad". "Los titulares de programas que sean contratados por un empleador, y que cumplan con la capacitación, podrán seguir percibiendo los beneficios que otorgan dichos programas por un año y el empleador completará el resto para llegar al salario de convenio", explicaron desde la cartera y adelantaron que apuntan a incorporar 200 mil trabajadores de la economía social a la formal. En esa línea, explicaron que el programa se establecería por un DNU que saldría el miércoles. A su vez, el gobierno también avanzará con las auditorías de los titulares del programa Potenciar Trabajo.

Otro sector que quiere reunirse con Massa es el de los senadores del FdT. Juliana Di Tullio, luego de presentar el proyecto que establece un "ingreso complementario", expresó que desde el bloque no se enfrentarán a Massa y que esperan poder reunirse con él en la semana para estudiar cómo financiar la medida. Desde Economía dicen aún no tener ese encuentro en agenda. Massa, por otra parte, tendrá reuniones individuales gobernadores. Circuló que algunos de los líderes provinciales que esta semana pasarían por su despacho serían el de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el de Jujuy, Gerardo Morales y el de Misiones, Oscar Herrera Aguad. Desde el entorno de los dos últimos, sin embargo, confirmaron a este diario que en sus agendas no figuran, por ahora, reuniones con Massa.

La CGT es otra de las que está en lista de espera para sentarse con el tigrense. La reunión con ellos y con empresarios iba a ser el jueves de la semana pasada, pero eso no ocurrió. Tampoco existió el encuentro que el presidente Alberto Fernández adelantó que habría con sindicatos y formadores de precios. "Massa se viene juntando con miembros de la CGT y con miembros de la UIA de manera privada. No lo hacen público porque todavía no hay nada para anunciar", aclaran sobre este tema desde el gobierno. Cerca de Massa, por otra parte, explican que el ministro mantiene diálogo con uno de los diputados y referentes de Patria Grande, Itai Hagman, y confían que desde ese sector "están acompañando". Algo que se había puesto en duda ya que desde ese espacio anunciaron que romperían el bloque "si no se anuncia una transferencia de ingresos a los sectores más empobrecidos".

"Todos en el FDT tienen diálogo constante. La coalición volvió a tener la centralidad en la agenda pública y hoy la pelea está en la oposición. Están todos apoyando a Massa para que le vaya bien al gobierno", confían desde el Ejecutivo. Además, aseguran que Massa "se apoya en CFK y en Alberto", y que habla mucho con ellos, con la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, con el vicejefe de ministros, Juan Manuel Olmos, con el diputado Máximo Kirchner y con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. "La coalición, una vez más está dándole para adelante para poder estabilizar la situación, acomodar la economía, que la gente esté mejor y ser competitivos para adelante", dicen.