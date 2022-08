Las imágenes de la televisión dieron el primer indicio: luego de jugar el primer tiempo sin ningún inconviente, Carlos Zambrano salió a disputar la segunda mitad del partido con Racing con una evidente marca en el rostro producto de un golpe. Y casi de inmediato, comenzaron los rumores sobre lo sucedido, con una discusión entre el zaguero peruano y Darío Benedetto, que terminó a las trompadas y con los propios compañeros separando a ambos futbolistas.

Al terminar el primer tiempo, en el que Boca resultó claramente superado por su rival, Benedetto lanzó dentro del campo un enérgico mensaje recriminatorio hacia a algunos de sus compañeros, entre ellos, Zambrano.



Cuando el equipo volvió a la cancha para disputar el segundo período, el peruano presentaba marcas en el rostro y una inflamación en el pómulo izquierdo, que no evidenciaba hasta el momento de abandonar el césped en el entretiempo.

De acuerdo a las versiones de los testigos que se encontraban en la zona de acceso a los vestuarios, Benedetto continuó con las recriminaciones a los defensores por algunas desatenciones que habían tenido ante los centros de Racing, lo que derivó en una discusión entre el goleador y Zambrano. Lo peor es que de las palabras se fueron a los hechos y protagonizaron una pelea a golpes, que debió ser detenida por sus compañeros. En la segunda mitad, Benedetto fue reemplazado a los 22 minutos por Luis Vázquez, mientras que el zaguero completó los 90 minutos.



Zambrano y un mensaje ambiguo

Luego del partido y con el 0-0 consumado, Zambrano publicó en sus redes sociales un mensaje que alimentó el enrarecido clima del vestuario xeneize. "Partido complicado, pero 'La Entrega' del grupo no se negocia", escribió el internacional peruano en su cuenta de Twitter, un contenido que invita a diferentes interpretaciones.

El marcador central hizo su posteo cerca de la medianoche, horas después de la igualdad sin goles en el Cilindro de Avellaneda, que tuvo un nuevo capítulo en la convulsionada convivencia del plantel "xeneize".

Ibarra confirmó la discusión

Tras el encuentro, una de las primeras consultas para el entrenador Hugo Ibarra pasó por la supuesta pelea entre Zambrano y Benedetto. Y lo curioso fue que el técnico confirmó que "hubo una discusión" entre los jugadores pero no se refirió a agresiones físicas concretas y especuló que la hinchazón en la cara del zaguero peruano pudo ser por un golpe recibido en la primera parte, producto del juego.

"Sé que hubo una discusión entre dos jugadores, entre Benedetto y el peruano Zambrano, pero no sé más que eso. Discusiones por algo del partido siembre las hubo y las hay en el fútbol, por alguna situación del juego, pero no pasa más de eso", minimizó el entrenador, que no quiso referirse a la inflamación que tuvo el defensor. "No sé la causa que pueda ser. Quizá fue un golpe que recibió durante el primer tiempo", indicó Ibarra, para sumarle un nuevo capítulo a la novela del vestuario boquense.