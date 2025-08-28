La extenista rusa Anna Kournikova y el cantante español Enrique Iglesias, que son pareja desde hace más de dos décadas, esperan su cuarto hijo, según informaron medios de la farándula. A partir de ese momento, la exdeportista se convirtió este jueves en tendencia en redes sociales y también en buscadores como Google. ¿A qué se debe la reacción de los usuarios?



Tanto Kournikova como Iglesias, están "muy ilusionados" con la idea de volver a ser padres, de acuerdo con lo que reveló la revista ¡Hola!, que cita fuentes cercanas a la pareja, y que señala que la deportista está a mitad de embarazo.

La pareja reside en Miami, Estados Unidos, con sus hijos Nicholas y Lucy, mellizos de 7 años, y Mary, de 5 años.

Según la revista, Kournikova fue fotografiada recientemente en Miami vestida con un conjunto casual que hacía visible su embarazo cuando llevaba a sus chicos a la escuela.

En tanto, la revista People, que cita a otra fuente cercana, también confirmó la noticia y añadió que el artista redujo su tiempo de gira en los últimos años para pasar más tiempo con su familia.

Qué es lo que más se buscó en Google sobre Anna Kournikova

Anna Kournikova y Enrique Iglesias

La pareja mantiene una relación desde el año 2001, cuando se conocieron en la grabación del videoclip de "Escape" del artista español. Padres de Nicholas y Lucy, mellizos de 7 años, y Mary, de 5 años, ahora se encuentran en la dulce espera para recibir a su cuarto hijo.

Anna Kournikova edad

Kournikova tiene 44 años y su compañero con quien tendrá su cuarto hijo tiene 50. Ambos mantienen un vínculo amoroso desde hace más de dos décadas. Si bien en lo deportivo la rusa no logró títulos individuales en el circuito de la WTA, su impacto en el tenis fue importante por alcanzar el puesto número 8 del ranking mundial en 2000. En dobles, levantó 16 trofeos, incluidos dos Grand Slam en Australia junto a Martina Hingis.



Anna Kournikova silla de ruedas

Inmediatamente, los usuarios recordaron en los buscadores cuando la exmodelo reapareció en público después de dos años de ausencia.

Pero ese momento causó sorpresa, ya que fue vista en silla de ruedas y con una bota ortopédica en su pierna derecha. La imagen, tomada en el exclusivo centro comercial Bal Harbour ubicado en Miami, se viralizó rápidamente.

