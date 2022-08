Nathy Peluso respondió este lunes a las críticas que recibió por haber dicho que se siente española y le pidió a sus fanáticos "que sean cuidadosos" al interpretar ciertas declaraciones "fuera de contexto". Claramente emocionada, la cantautora subrayó su condición de inmigrante y aseguró: "Me siento española, me siento argentina y me siento del mundo".

En un vivo de Instagram, la cantante contó que no puede sentirse de un solo lugar, porque vivió su infancia en Argentina, pero creció y recibió "mil oportunidades" desde que vive en España, hace 19 años. "Siempre a todos lados a los que he ido (...) he dicho que mi corazón siempre va a pertenecer al mundo entero", expresó.

Respecto a la nota que le dio a la revista Vogue en noviembre del año pasado, pero que se viralizó este fin de semana, Nathy Peluso recordó que se trató de una conversación "completamente fluida y en confianza", donde la reportera le preguntó si se sentía de España o Argentina.

"Yo dije que me sentía española, cosa que no quita que me sienta argentina también, y me sienta del mundo y me sienta artista, mujer, libre y me sienta lo que se me dé la gana sentir en ese momento", explicó. Además, subrayó que en Argentina aprendió mucho "de lo que es el feminismo" y "de lo que es ser una artista amada por su público".



"Me junto una vez a la semana a hacer un asado con mis amigos, tomamos mate, escuchamos Serú Giran, la nostalgia es algo que no tiene explicación a no ser que la hayas comprobado por vos mismo, no se puede poner en palabras", agregó.



Sobre el final de la transmisión en directo se dirigió a sus fanáticos para pedirles que "no se queden con esas cosas que no tienen sentido y están completamente fuera de contexto" y se queden con el cariño que de sus letras. "Hay que tener cuidado como se tergiversan las palabras de una persona, porque hacen mucho daño, de verdad que duele", completó.



"Voy a seguir haciendo música, que es lo que realmente sé hacer, nos vemos en noviembre", cerró la cantante que se presenta en Argentina el próximo 18 de noviembre en el Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo.



Las críticas a Nathy Peluso

Uno de los señalamientos que le hicieron a la cantante fue la publicación del single titulado "Argentina", junto Trueno. En el video de la canción que comparte con el joven rapero oriundo de La Boca, Nathy Peluso entona sola y con la mirada fija a la cámara: "Argentina, si quisiera olvidarte, no pudiera".

También fue cuestionada por su canción "Buenos Aires", incluida en el álbum Calambre, lanzado a fines del 2020 y por una frase del tema "Sana Sana", el segundo track del mismo disco, en donde asegura que es "argenta como la negra Sosa".

Ante las críticas que la señalaron por tener en sus letras guiños a la cultura argentina, pero sentirse española, la cantante contestó: "Todo lo que he dicho y escrito sobre mi país es algo que lo he hecho desde la honestidad, desde un lugar super genuino y una nostalgia super profunda que cualquier inmigrante puede comprender".

Nathy Peluso se presenta en Buenos Aires

La cantante Nathy Peluso tiene programado un show en Argentina el próximo 18 de noviembre en el Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo, en el marco de su "Calambre Tour 2022". Antes de su parada en Buenos Aires, la intérprete va a recorrer varias ciudades de Europa.

Se trata del primer show en solitario que dará la figura argentina radicada en España, luego de haberse presentado en otros reconocidos eventos como el Festival de Coachella de la localidad de Indio, California (EEUU) y el Quilmes Rock, realizado el 1 de mayo pasado.



Hasta el momento, "Calambre Tour 2022" ya tuvo sus exitosas escalas en México, Estados Unidos, Francia, España, Colombia, Chile y Uruguay; y se prepara para seguir viaje entre junio y septiembre por España, Portugal, Bélgica e Inglaterra, entre otros países.

