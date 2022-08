Sumido en una etapa de transición, Boca Juniors recibirá este miércoles a Rosario Central por la fecha 14 de la Liga Profesional, con el condimento de la presencia del ídolo Carlos Tevez como DT de la entidad de Arroyito.







Boca, que fue campeón este año de la Copa de la Liga, atraviesa una realidad que no invita a ilusionarse, ya que tiene 19 puntos, nueve menos que el líder Atlético Tucumán.



El equipo ahora conducido por Hugo Ibarra ganó seis partidos, perdió otros seis, y el domingo empató por primera vez, en Avellaneda ante Racing Club (0-0) un clásico que en el primer tiempo estaba para perderlo por goleada, pero que casi lo gana al final.



El "mundo Boca" protagonizó otro episodio confuso con Darío Benedetto y Carlos Zambrano tomándose a golpes en el túnel en el entretiempo del clásico, lo que motivó que ambos fueran sancionados y serán reemplazados por Luis Vázquez y Facundo Roncaglia, respectivamente.



Rosario Central, con 17 puntos, llegará a La Boca con la misión de aprovechar el momento de confusión de su rival y asestarle otro golpe de la mano de un hijo pródigo xeneize, el ahora DT Carlitos Tevez, quien ingresará por primera vez con los colores de otro club al estadio que lo vio brillar.

"No me sorprende nada de la gente de Boca, siempre voy a estar agradecido porque me dieron y me dan todo. Boca siempre será mi casa, pero me debo a Central y quiero llevarme un buen resultado. Los conozco a todos los jugadores porque eran compañeros míos. Boca tiene jerarquía y por eso es Boca", apuntó el DT.



"Los chicos tienen que disfrutar la experiencia de ir a jugar por primera vez a La Bombonera. No es normal ver tanta gente en esa cancha, pero haremos lo posible para traernos un buen resultado", sentenció el ídolo xeneize, con 11 títulos, incluidos una Copa Intercontinental, una Libertadores y un total de 94 goles.

El encuentro se jugará a partir de las 21.30 (TV: TNT Sports) en La Bombonera.



El puntero viaja a Victoria

En otro de los partidos destacados de la fecha 14 de la Liga Profesional, Atlético Tucumán -el sorprendente puntero- afrontará desde las 16.30 (TV: TNT Sports) un exigente compromiso visitando a Tigre, en la localidad bonaerense de Victoria.





Atlético Tucumán presenta un 72 por ciento de eficacia, con siete triunfos en los pasados ocho compromisos, todos con la valla del boliviano Carlos Lampe invicta.



El tucumano es un equipo sin figuras rutilantes, pero poco a poco fue ilusionando a su gente, por más que el DT Lucas Pusineri y los referentes del plantel apelen a la humildad y al sacrificio como banderas de este puntero.



Luego de ser finalista de la Copa de la Liga ante Boca, el Tigre de Diego Martínez suma 17 unidades y acumula cuatro compromisos sin derrotas.

La figura desequilibrante del Matador es el delantero Mateo Retegui, cuyo pase le pertenece a Boca Juniors, quien es el goleador del certamen con nueve tantos.

Un Millonario en el Viaducto

En Sarandí, River Plate visitará este miércoles desde las 19 (TV: ESPN Premium) a Arsenal, en busca de un nuevo triunfo en la Liga Profesional, en el marco de la fecha 14.





El equipo de Marcelo Gallardo, que defiende el título conquistado en diciembre del año pasado, saldrá a jugar con el resultado puesto del líder Atlético Tucumán, por lo que podría acortar distancias que lo acerquen a la cima.



Luego de golear 4-1 a Newell's Old Boys en una de las mejores actuaciones del torneo, el Millonario buscará su tercer triunfo consecutivo que confirme la levantada del equipo luego de la dolorosa eliminación contra Vélez Sarsfield en la Copa Libertadores.



Enfrente tendrá a un duro rival, ya que Arsenal sólo perdió dos partidos en el campeonato, pero lucha por engrosar su promedio. El conjunto dirigido por Leonardo Madelón tiene 17 puntos, volvió a hacerse fuerte de local y lo demostró en su última presentación cuando le cortó el invicto al puntero Atlético Tucumán.



Duelo de necesitados en Rosario



Newell's Old Boys, que arrastra una racha de ocho partidos sin triunfos, cambiará medio equipo para tratar de recuperarse desde las 16.30 (TV: ESPN Premium) en el Coloso Marcelo Bielsa, cuando reciba a Lanús, el último de la tabla, por la 14ª fecha de la Liga Profesional.







El Rojinegro, que hasta la octava fecha era el puntero invicto del torneo, acumuló cuatro empates y cuatro derrotas.



Además, su director técnico Javier Sanguinetti perdió por lesión a seis de sus titulares en las últimas fechas: el arquero Ramiro Macagno, los defensores Cristian Lema y Leonel Vangioni; el volante Julián Fernández, y los delanteros Juan Garro y Juan Manuel García.



De su lado, el Granate, conducido ahora por Frank Kudelka, buscará ganar en el Parque Independencia para poder salir del fondo de la tabla.