Claudia Vega fue víctima de la violencia machista extrema como es el femicidio. El 20 de julio su pareja la atacó con un cuchillo en el cuello y le provocó heridas de gravedad. La mujer, que trabajaba en la Legislatura Provincial, pasó 10 días internada y murió. En tanto que su pareja que también presentaba heridas en el momento que llegó la policía a su vivienda, en el barrio El Futuro, obtuvo el alta a los pocos días. La policía calificó la situación en su informe difundido ese día como “desorden familiar”.

Pablo Zenón Vera, acusado por homicidio doblemente calificado, agravado en el contexto de violencia de género y por relación preexistente fue citado a indagatoria, en la mañana de este miércoles se negó a declarar. La causa está a cargo de la jueza de Violencia de Género, Gisela Flamini. El abogado querellante y representante de la familia de Claudia Vega, Sergio Gómez expresó que “se vio sorprendido por la actitud del acusado. Contrariamente a lo que se espera, mientras la jueza Flamini daba lectura a los hechos de los cuales se lo acusa, él se mostró tranquilo, relajado”, aseguró.

Dijo además que van a demostrar que Vera se autolesionó. “No lo oculto y me atrevo a nombrarlo, porque vamos a demostrar que esto no es cierto y que las lesiones superficiales que tenía Vera fueron auto infligidas”, aseveró.

Gómez explicó que, si bien no había antecedentes penales, “esto no significa que no haya habido situaciones violentas previas en la pareja. De acuerdo a lo que pude conversar con los hijos de Claudia, se trataba de un hombre muy controlador, que llegaba a presentarse a su casa para espiarla. Estamos convencidos de que la defensa tomará la estrategia de echarle la culpa a la víctima, a quien no puede defenderse, pero ella antes de morir señaló a su femicida, y si bien es algo doloroso de contar, es revelador”, concluyó.

El femicidio de Claudia Vega es el segundo a nivel provincial este año. En enero Susana Romero de 49 años y oriunda de Catamarca, fue asesinada por Jonathan Tejeda. El cuerpo fue encontrado en el fondo de la vivienda de propiedad de Tejeda, ubicada en el barrio La Florida de la Capital.