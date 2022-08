Allen Weisselberg, el ex director financiero de la Organización Trump, se declaró este jueves culpable de haber conspirado durante años con la empresa en una trama de fraude fiscal, según anunciaron las autoridades.

Weisselberg, de 74 años, trabajó durante décadas para el negocio del expresidente estadounidense Donald Trump y está considerado como uno de sus escuderos más fieles. El empresario, llegó a un acuerdo con la fiscalía donde acepta una condena de cinco meses de prisión, cinco años de libertad condicional y el pago de casi dos millones de dólares en concepto de impuestos atrasados y multas. En julio de 2021 el exejecutivo de la Organización Trump se había declarado inocente, arriesgándose a ser condenado a hasta 15 años de cárcel. Hasta este momento, Weisselberg se había negado a testificar personalmente en contra de Trump.

Además, se incluye un compromiso de colaboración, en virtud del cual testificará en las pesquisas abiertas contra la firma de Trump. El ejecutivo se compromete a declarar, si así se le solicita, durante el juicio por fraude fiscal al que se enfrenta la Organización Trump y que arrancará el próximo 24 de octubre. Sin embargo, Weisselberg se resistió a cooperar con los fiscales en otras investigaciones sobre la compañía.

"Estafar contribuyentes"

"Hoy Allen Weisselberg admitió ante la Corte que usó su posición en la Organización Trump para estafar a los contribuyentes y enriquecerse", dijo en un comunicado el fiscal demócrata del distrito de Manhattan, Alvin Bragg. "Este acuerdo de culpabilidad implica directamente a la Organización Trump en una amplia gama de actividades delictivas. Y exige que Weisselberg proporcione un testimonio invaluable en el juicio que se avecina contra la corporación. Además, gracias al trabajo increíblemente duro y la dedicación del equipo que procesa este caso, Weisselberg pasará un tiempo tras las rejas. Esperamos demostrar nuestro caso en los tribunales contra la Organización Trump”, agregó el fiscal.

Bragg consideró que el testimonio del exjefe financiero será de valor incalculable durante el juicio contra la compañía y dejó claro que las investigaciones sobre la empresa y sobre el propio expresidente continúan. Weisselberg se declaró culpable de los 15 cargos que le habían imputado, entre los que se incluyen delitos de fraude fiscal, conspiración y falsedad documental.

La empresa de Trump y el directivo fueron acusados el pasado verano de operar durante más de 15 años una trama de evasión fiscal. La Organización Trump, tal y como reconoció su ex director financiero, pagaba a sus ejecutivos sueldos más reducidos, con lo que reducía sus impuestos de plantilla, y a la vez le ofrecía compensaciones al margen que no se notificaban adecuadamente a las autoridades.

Entre otras cosas, Weisselberg y otros ejecutivos habrían obtenido alquiler y servicios de un departamento en Manhattan, matrículas para colegios privados para sus nietos, alquileres de autos de alta gama, como Mercedes Benz, y pagos en efectivo para cubrir todo tipo de gastos personales. El ex director financiero reconoció este jueves haber recibido una compensación de más de 1,7 millones de dólares de parte de la Organización Trump por los que no pagó impuestos, tal y como aseguraban los fiscales. “En lugar de pagar su parte justa como todos los demás, Weisselberg hizo que la Organización Trump le proporcionara un apartamento gratuito, autos caros, matrícula en una escuela privada para sus nietos y muebles nuevos, todo sin pagar los impuestos requeridos”, dijo Bragg.

Es probable que el empresario pase su condena en Rikers Island, la cárcel de máxima seguridad de New York, ubicada entre los condados de Queen y del Bronx. La sentencia de Weisselberg podría reducirse a un tercio por buen comportamiento. Eso significa que el empresario no pasaría mas de cien días encarcelado. “Durante años, el Sr. Weisselberg violó la ley para llenarse los bolsillos y financiar un estilo de vida lujoso. Hoy, esa mala conducta termina” dijo la fiscal general de New York, Letitia James, quien ha estado investigando las finanzas de la Organización Trump como parte de una investigación civil paralela. La fiscal agregó que tendría tolerancia cero para el fraude.



Investigaciones

El caso es fruto de las amplias investigaciones a las que ha sido sometida en los últimos años la Organización Trump, pero en él no está imputado el expresidente, que tiene abiertos numerosos frentes legales tanto por sus negocios como por sus acciones durante y después de su paso por la Casa Blanca.

En Nueva York, Trump enfrenta una investigación por las prácticas empresariales de su compañía, por la que tuvo que comparecer este mes ante la Fiscalía General del estado, aunque se negó a responder a sus preguntas. El exmandatario vio también recientemente cómo el FBI registraba su mansión de Florida en busca de documentos clasificados que supuestamente se llevó cuando abandonó el poder en 2021.Elexmandatario también enfrenta a varias demandas por su presunta responsabilidad en el ataque al Capitolio en enero de ese año,de parte de seguidores suyos que, alentados por Trump, se negaron a aceptar el triunfo electoral de Joe Biden.