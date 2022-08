El expresidente Mauricio Macri sigue de recorrida por el conurbano donde busca hacer pie, recorriendo territorios amables que gestiona Juntos por el Cambio. Y este jueves, en Tres de Febrero, municipio que gobierna Diego Valenzuela, un bache le jugó una mala pasada: pisó en el agujero del pavimento visiblemente roto, se dobló el tobillo derecho y estuvo a punto de caerse al piso. El intendente solo atinó a tomarlo del brazo.

La imagen se viralizó por las redes sociales. Macri y Valenzuela habían visitado una heladería y una cafetería de Villa Bosch, donde hablaron de actualidad, y según dieron a conocer, en "la importancia de seguir trabajando juntos para crear una alternativa fuerte que represente a los argentinos".

“Necesitamos cambios contundentes en la seguridad, en la calidad del Estado. Si no está ordenado lo económico y lo social, no se puede”, dijo Macri, donde se fotografió con concejales de su partido y con alumnos de un colegio que encontró, segundos antes de pisar mal en el pavimento roto.

Luego, volvió a su casa de Martínez, en la combi en la que se mueve, donde recibió al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, uno de los candidatos de Macri para que ocupe la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en una eventual segunda vuelta.

Aunque no definió oficialmente si participará en las elecciones del año próximo, el expresidente se mueve como potencial candidato en estas visitas al conurbano bonaerense y al interior del país.

Los resultados son disímiles. En Ituzaingó, gobernada por Alberto Daniel Descalzo, por caso, Macri fue a saludar a un canillita que no lo extendió la mano y le dijo: "No te saludo, acá no sos bienvenido". A lo que Macri le respondió: "Lo lamento por vos".



En 2007, Macri saltaba los baches

En 2007, Macri era candidato a jefe de Gobierno por el PRO y su clásico ejercicio de campaña era saltar baches en la Ciudad. Había lanzado un concurso para buscar el peor bache. Con la promesa de que al llegar al ejecutivo impulsaría un nuevo plan de infraestructura.

En ese momento, datos del censo de la comuna, daba que había 15.000 baches en toda la Ciudad, lo que significaba 1 bache cada 2 cuadras.



