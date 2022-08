La nueva temporada de Black Mirror ya tiene elenco. La exitosa serie antológica de Netflix creada por Charlie Brooker y Annabel Jones volverá a las pantallas con una sexta temporada que en este momento se encuentra en etapa de producción.

El regreso de Black Mirror presentará más episodios que la quinta -que se redujo a solo tres episodios expandidos-, y según lo filtrado presenta cierto número de grandes nombres. De acuerdo al sitio especializado Variety, la estrella de Schitt's Creek Annie Murphy y Salma Hayek se encuentran "en conversaciones" para aparecer en esta nueva tanda de episodios.

Hasta el momento se conocía que entre los actores y actrices de la nueva temporada aparecen Aaron Paul (estrella de Breaking Bad), Zazie Beetz (Atlanta), Paapa Essiedu (I May Destroy You), Kate Mara (House of Cards) y Josh Hartnett.

En temporadas anteriores, Black Mirror ya presentó apariciones especiales de intérpretes que incluyeron a Jon Hamm, Jesse Plemons, Miley Cyrus, Bryce Dallas Howard, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Kelly Macdonald y Cristin Milioti. La sexta temporada llegará tres años después del estreno de la anterior; en 2020, Brooker pareció sugerir que la posibilidad de continuar era muy lejana. "En este momento no sé cuánto estómago hay para tolerar historias de sociedades que se están viniendo abajo. Me siento más inclinado a revisitar mis habilidades cómicas, con lo que estuve escribiendo guiones que apuntan a hacerme reír."