El diputado provincial Rubén Giustiniani exigió ayer al gobierno provincial que "informe adecuadamente sobre el impacto en las tarifas provinciales" de la segmentación tarifaria, "porque el tarifazo en Santa Fe ya se hizo". El legislador que comparte el bloque Igualdad con Agustina Donnet pidió que la información se realice "a través de sus órganos competentes, para aclarar en forma certera cómo será el impacto de la quita de subsidios para los usuarios de la provincia".

En un comunicado de prensa firmado por Giustiniani y Donnet, apuntaron que "en Santa Fe, la tarifa de agua potable y servicios sanitarios no debe incrementarse por esta medida del gobierno nacional, ya que la provisión de este servicio es de jurisdicción provincial, y en gran parte de la provincia está a cargo de la empresa estatal Aguas Santafesinas. También hay entes cooperativos que prestan el servicio en localidades en las cuales no opera la empresa estatal. En ningún caso reciben subsidio estatal nacional y por lo tanto no se deberían ajustar las tarifas por estas medidas que no las impactan".

En esa línea recuerdan que "las tarifas de Aguas Santafesinas fueron incrementadas en un 60% en tres etapas: mediante el incremento -que ya se aplicó- de un 30% para el bimestre 02/2022, de un 20% para el bimestre 05/22 a facturarse en agosto, y un 10% para el bimestres 06/22 a facturarse en octubre".

Con relación a la tarifa de energía eléctrica, subrayaron que "los valores vigentes en la provincia de Santa Fe ya son altamente superiores a los que rigen en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La tarifa final de Electricidad está compuesta por el valor mayorista de la electricidad (generación y transporte); el Valor Agregado de la Distribución (lo que le queda a la distribuidora); y la carga impositiva, que varía de acuerdo con cada provincia e incluso cada municipio. El valor mayorista es equivalente para todas las jurisdicciones, sin embargo, el Valor Agregado de Distribución y la carga impositiva cambia según cada provincia y municipio", indicaron los diputados del bloque Igualdad. Y que mientras "la Nación subsidia la generación de energía eléctrica, la quita de subsidios afectará solo ese componente de la tarifa". Por eso afirman que "la incidencia del Valor Agregado de Distribución (en el caso de la provincia de Santa Fe, el valor que le corresponde a la EPE) es mucho mayor en nuestra provincia que en Capital Federal. Esta situación explica la gran diferencia de valores que pagan los usuarios. Conforme a un informe publicado por Infobae con fuente de Edenor, por una factura de 300 Kw en Capital Federal se abona $1.308; mientras que en la provincia de Santa Fe por el mismo consumo, el monto asciende a $3.024 (valores correspondientes al mes de febrero 2022)".