En busca de recuperar juego y resultados, Boca y River se presentarán este domingo en compromisos de apariencia sencilla, pero que el presente de ambos no les otorga ninguna garantía. El conjunto de Hugo Ibarra, que viene de un pobre empate como local ante Central, visitará a Defensa y Justicia a partir de las 20:30, mientras que el equipo de Marcelo Gallardo, que dejó dos puntos en Sarandí con una pálida igualdad ante Arsenal, recibirá desde las 18:00 a Central Córdoba, en una jornada dominical que tendrá también la visita de Independiente a Godoy Cruz en Mendoza y el choque entre el alicaído Lanús y Arsenal.

Busca el primero afuera

Desde que Ibarra se hizo cargo del equipo en la fecha 7, Boca no ganó como visitante, por lo que necesita cortar esa racha lo más pronto posible. Derrotas con San Lorenzo, Argentinos y Patronato y un empate sin goles ante Racing la semana pasada es la cosecha xeneize fuera de la Bombonera, por lo que está obligado a revertir esos números si todavía pretende luchar por el título. Para colmo, todas las semanas se suma un nuevo conflicto interno que conspira contra la convivencia y la búsqueda de buenos resultados.

Hasta el momento, el equipo "Xeneize" tiene 20 puntos en el torneo doméstico, nueve menos que el líder Atlético Tucumán (29), pero lo más preocupante es su rendimiento, que semana a semana decepciona a sus aficionados. Por eso, el foco de atención y de las críticas está fijado en el accionar del vicepresidente Juan Román Riquelme y su Consejo de Fútbol integrado por ex jugadores del club que deciden el rumbo futbolístico con más errores que aciertos.

Enfrente estará Defensa y Justica, que está lejos del equipo temible de hasta no hace mucho tiempo por las numerosas bajas que sufrió y que acumula 15 unidades y una racha de cuatro presentaciones sin éxitos, con dos empates y dos derrotas. Además, el equipo de Florencio Varela sabe que deberá buscar un nuevo entrenador, ya que Sebastián Beccacece anunció que dejará el club a fin de año.

Dejar atrás la irregularidad

River, que atraviesa una etapa de irregularidad en su funcionamiento y eso se refleja en algunos resultados, recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero con la exigencia de vencer para mantener sus chances de pelear el título de la Liga Profesional.



Las partidas de Julián Álvarez y Enzo Fernández parecen ser todavía una carga muy grande para el equipo de Gallardo, que no encontró reemplazantes a la altura de las dos figuras que se marcharon. Además, referentes importantes de otros momentos como Enzo Pérez y Juan Fernando Quintero no se encuentran en su mejor presente mientras que varios de los últimos refuerzos que no se terminaron de acomodar en el equipo.

A siete puntos del líder Atlético Tucumán, River todavía parece tener el torneo a tiro y sus chances permanecen intactas, pero los partidos que ha dejado escapar contradicen ese pensamiento. Del otro lado aparecerá Central Córdoba, que mejoró de la mano de Abel Balbo y ganó tres de sus últimos cuatro partidos. Ese dato y la irregularidad de River le dan un toque de incertidumbre a un duelo que en otro contexto tendría un candidato casi cantado.

Con el DT amenazado

Independiente visitará desde las 15:30 al complicado Godoy Cruz, una de las sorpresas de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), tras una semana compleja atravesada por amenazas al entrenador Julio Falcioni, .



Independiente, en medio de un año complicado por la postergación de las elecciones hasta octubre, la falta de resultados deportivos y la relación desgastada entre los hinchas y jugadores, suma apenas 13 puntos en el torneo y 29 en la tabla anual. Para colmo, entre semana aparecieron pasacalles con amenazas al entrenador, que lleva apenas tres partidos al frente, con dos empates y una derrota, en lo que es su tercer ciclo en la institución.

“Fal$ioni, anti Rojo. Andá al frente o tomatelás. Esto no es Banfield”, apuntaron los pasacalles anónimos colocados en la calle Alsina, a metros de estadio. Con ese clima, el Rojo deberá presentarse ante el entonado Godoy Cruz, que de la mano de su jugador estrella Martín Ojeda (lleva 9 goles y 11 asistencias en la temporada) y su goleador uruguayo Salomón Rodríguez (11 tantos y dos pases de gol) está encumbrado en los primeros lugar y aspira a llegar a la Copa Sudamericana.









Otro equipo en problemas

Lanús, que hace 10 partidos que no gana, está último y con su plantel amenazado mediante pasacalles, jugará desde las 13:00 como local ante Arsenal, en un duelo con más expectativa en las tribunas que en el campo.



La llegada de Frank Kudelka no pudo cambiar el pésimo presente futbolístico de Lanús, que acumula dos empates y ocho derrotas, además de quedar eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Para colmo, aparecieron en las adyacencias del estadio tres pasacalles, uno de ellos con tono amenazante que rezaba "Jugadores: ganen o caminan", acompañada por la imagen de una llama de fuego y un automóvil, en referencia a lo sucedido en Mar del Plata, donde barras de Aldosivi prendieron fuego cinco coches de jugadores tras una derrota ante Godoy Cruz.