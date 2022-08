Convertidos en figuras centrales del armado electoral del Frente de Todos en 2019, los mandatarios provinciales recuperaron en las últimas semanas el protagonismo que fueron perdiendo a lo largo de la gestión de Alberto Fernández. La cumbre realizada el viernes en la residencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el documento que emitieron al finalizar la reunión, expuso que están dispuestos a ocupar un rol más activo en la coalición de gobierno. “Está bien que los gobernadores nos pronunciemos, obviamente con preocupación por la situación inflacionaria y de ingresos”, explicó ayer Kicillof.

La postura de los gobernadores peronistas apunta en dos sentidos: respaldar al presidente Alberto Fernández y los anuncios del ministro Sergio Massa, pero al mismo tiempo exigir medidas urgentes para mejorar el poder adquisitivo de los argentinos y cumplir con las demandas específicas de sus distrito, entre otras, la continuidad de la inversión en obra pública. En ese sentido, el mandatario bonaerense dejó en claro que el cónclave no pretendió “marcarle la cancha sino respaldar que se vayan tomando las medidas necesarias para asegurar mejoras en los ingresos, estabilidad en los precios”. Sobre las primeras disposiciones de Massa, explicó que "había una emergencia vinculada a lo financiero que había que atender”.

Consultado sobre su relación con el titular de la cartera económica, Kicillof recordó que vienen trabajando en forma articulada desde que se formó el Frente de Todos. "Hicimos una campaña electoral juntos. En cada una de las funciones tenemos conversaciones y consultas por las experiencias de cada uno. Más allá de la pertenencia política, formamos un frente y no hay ninguna decisión que no interese al otro y que no tengamos que tener en cuenta para la contribución de cada uno de los dirigentes”, dijo quien es uno de los principales asesores económicos de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En el último documento conjunto de la Liga de Gobernadores, difundido desde La Plata, sostuvieron que "no es fácil gobernar en este contexto internacional complejo, pero al mismo tiempo este desafío nos debe unir más que nunca con una única bandera: la bandera argentina". "El futuro se presentará promisorio si somos capaces de transformar las restricciones del presente en oportunidades para todos", agregaron. Con esas palabras, plantearon la importancia de que, tras la salida del exministro Martín Guzmán y el desembarco de Massa, hayan cesado las disputas internas y la necesidad de unir fuerzas para continuar la recuperación de la actividad económica y frenar la escalada de precios. Con las diferencias de lado, en la coalición oficialista todos coinciden en una máxima: "Con esta inflación es imposible ganar en 2023".