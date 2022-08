Este domingo 21 de agosto se estrenó la esperada House of the dragon, la precuela de Game of Thrones (GOT). El primer capítulo de la nueva producción basada en el universo de George R.R.Martin se pudo ver en exclusivo por la señal HBO y ya está disponible en la plataforma HBO Max.

La nueva saga transcurre dos siglos antes de los eventos de GOT. Cuenta la guerra de la casa Targaryen, el legado del rey Viserys que se menciona en Juego de tronos y que enfrenta a su descendencia por el derecho a sentarse en el trono de hierro.

El reino de los Targaryen se enfrenta a una inevitable guerra fratricida. Imagen: HBO Max









El reparto completo de House of de Dragon y cómo se ven los actores en la vida real

La precuela de GOT cuenta con un amplio y reconocido reparto. A continuación, los personajes reales:



Emma D’Arcy

La actriz Emma D'Arcy interpreta la versión adulta de Rhaenyra Targaryen, la heredera al Trono de Hierro. Al igual que su familia de ficción, tiene el cabello plateado y lo usa recogido. Su apariencia en la serie es muy diferente a la que luce fuera de los sets de filmación, ya que en la vida real lleva el pelo corto y platinado.

Matt Smith

El personaje de Daemon Targaryen, personificado por Matt Smith —quien también es reconocido por sus papeles en "The Crown" y "Doctor Who"— también tiene una cabellera de plata. El actor de "civil" lleva el pelo corto y oscuro.

Milly Alcock

Alcock le pone el cuerpo a Rhaenyra en sus años adolescentes. Al igual que en su versión adulta, tiene el cabello rubio casi blanco, pero lo lleva suelto o con algunas trenzas. La actriz en la vida real, la actriz se muestra rubia y con el pelo muy corto,

Paddy Considine

Paddy tampoco tiene el cabello rubio platinado de su personaje, Viserys I, el rey de Poniente. Lo usa corto y de color oscuro, aunque con algunas canas.

El actor que interperpreta a Viserys I. Imagen HBO.





Emily Carey

Carey interpreta a la joven Alicent Hightower, la hija de la Mano del Rey, quien tiene una larga cabellera castaña con reflejos rojizos. La actriz y el personaje tienen una apariencia bastante similar, aunque el color de la artista es un poco más oscuro que el que lleva en la ficción.

Olivia Cooke

El color de cabello de Alicent Hightower, la segunda esposa de Viserys, se mantiene en su versión adulta, aunque lo utiliza con peinados mucho más elaborados. Mientras que la actriz Olivia Cook lo tiene más oscuro.

Imagen: HBO MAX





Fabien Frankel

Ser Criston Cole es uno de los personajes que más se parece al actor que lo representa. Ambos llevan el cabello oscuro y tienen rulos.

Steve Toussaint

Toussaint le pone el cuerpo a Corlys Velaryon —señor de Marcaderiva y esposo de Rhaenys Targaryen— quien tiene una abundante cabellera plateada con rastas. Es muy diferente la apariencia del actor en la vida real, a la que luce en la pantalla, ya que no tiene cabello ni barba.





Eve Best

La actriz que representa a Rhaenys Targaryen tiene el pelo rubio, por los hombros. Mientras que su personake lo lleva largo, peinado con trenzas, y lleva el color platinado característico de su familia.

Rhys Ifans

El actor, también conocido por su papel como Dr. Curt Connor en las películas de Spider-Man, luce ligeramente diferente a su personaje, Otto Hightower. Tiene el cabello corto, de color marrón y una abundante barba. En tanto que Ifans tiene el pelo claro.

