La banda estadounidense Slipknot volvería a la Argentina en el marco del Knotfest, uno de los festivales más conocidos del mundo para los fanáticos del heavy metal, que realizará su primera edición en el país en diciembre.

El evento podría traer a otras bandas internacionales como Sepultura y Pantera, que ya confirmaron su asistencia para el 11 de diciembre en Chile.

Si bien hasta el momento no hubo una publicación oficial por parte del festival, Fénix Entertainment confirmó la llegada del Knotfest a Argentina a través de un video promocional publicado en sus cuentas de Twitter e Instagram.

A su vez, cuentas especializadas como Pogopedia (@pogopedia), Re-Wired (@rw_rewired) y Recitales Argentina (@recitarg), aseguraron que una de las bandas confirmadas para tocar en el Knotfest es Slipknot, agrupación de metal alternativo formada en 1995, cuyos integrantes en la actualidad son Corey Taylor, Craig Jones, Jim Root, Mick Thomson, Shawn Crahan y Sid Wilson.

Por el momento no hay información sobre los tickets ni sobre el recinto donde tendrá lugar el espectáculo. La última vez que Slipknot visitó Argentina fue en 2015—en el marco de la presentación de su producción “5: The Grey Chapter” en la porteña Ciudad del Rock—por lo cual su regreso será un gran evento para la comunidad del metal.

Knotfest: ¿Qué otras bandas podrían venir a Argentina?

Debido a que el mismo festival ha confirmado su realización en Chile y anunció dentro de la grilla a Slipknot, Sepultura, Bring Me the Horizon, Trivium, Mr. Bungle y Vended, por lo cual los fans han especulado que a nuestro país podría llegar la misma propuesta.

También trascendió que el line-up final de ambos países podría incluir a Pantera con Phil Anselmo en la voz y Rex Brown en el bajo.

Durante este 2022, ya se realizaron ediciones del Knotfest Roadshow en Estados Unidos, Canadá, en Alemania y, durante el fin de semana del 12 y 13 de agosto se realizó en Finlandia con la participación de Nightwish, Lamb of God, Arch Enemy, Cradle of Filth, Bring Me The Horizon, Blind Channel, entre otros.

En Latinoamérica, ya están confirmadas las fechas del 9 de diciembre en Colombia, del 11 de diciembre en Chile y el 18 de diciembre en Brasil, lo que hace pensar que ésta será la época en la que el festival pasará por Argentina.