El youtuber y naturalista Frank Cuesta, cuestionado en los últimos días por la filtración de supuestos audios suyos en los que hablaba de envenenar a los perros y gatos que se metían a su santuario, de cortar los cuernos a un ciervo o de “comprar (pistolas) táser” para defenderse de los animales, sorprendió a sus seguidores con un video en el que confesó que no es herpetólogo, que su santuario es un “show” y que no tiene cáncer.

“Tengo que admitir varias cosas que muchos os estáis preguntando. He escrito un texto porque es un video bastante duro para mí de hacer", comenzó a decir el naturalista, que optó por leer un comunicado ante la cámara.

En primer lugar, "quiero disculparme públicamente con Chi (su mano derecha) y asumo completamente la responsabilidad del hate que le cayó después de mi detención", dijo Cuesta, quien fue detenido en febrero pasado por presunta posesión ilegal de animales salvajes en su Santuario Libertad. Entonces, se pensó que fue Chi el que envió una denuncia anónima por correo electrónico al Departamento de Parques Nacionales de Tailandia.

“He de decir que he sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema que tengo de mitomanía y ego”, admitió. Y anunció: “Ni soy veterinario ni soy herpetólogo. Tengo conocimientos que no son básicos de animales, pero tampoco son conocimientos profesionales".

En su descargo, también negó estar atravesando cáncer. “Llevo años tratándome de una mielodisplasia -una enfermedad que se origina por un grupo de trastornos causados por células sanguíneas mal formadas o que no funcionan correctamente-, pero no tengo cáncer”, reconoció.

Luego, se sinceró respecto al origen del Santuario Libertad y a su vínculo con los ejemplares que alberga. “Todos los animales del santuario han sido comprados, por lo tanto, podríamos definir que es más una granja de animales que un santuario. Nunca he rescatado animales. Todo ha sido parte de un show que, poco a poco, se me ha ido de las manos“, explicó.

Y aclaró: “Los animales que han muerto en el santuario, la mayoría, ha sido por mi propia negligencia, pero la situación ha ido mejorando desde hace un tiempo. Intento aprender más y mejorarlo cada día”.

Otras confesiones

Respecto a su detención, aclaró que "ninguna de las personas que fueron señaladas tiene nada que ver con la misma". Lo que ocurrió, detalló el naturalista, es que "tenía unos animales sin papeles legales en esos momentos y fue una denuncia anónima de una ciudadana tailandesa la que alertó a las autoridades”.

Por último, se refirió al refugio de animales que quería tener su examigo Chi y explicó por qué se oponía a esa iniciativa. "En su momento, hablé mal de Chi porque su proyecto podría haber sido una competencia para mi negocio. Por motivos de celos, empecé a hablar mal de él a sus espaldas. De corazón, le deseo lo mejor en su proyecto si algún día lo pone en marcha”, señaló.

Y añadió, respecto a su examigo: “Ante los rumores de que él llevaba el tema del dinero en el santuario: es falso. En todo momento he sabido cuanto dinero entraba en esa cuenta y fue mi idea que las transacciones fuesen a través de una cuenta diferente”.

Sobre el final, pidió disculpas y se mostró arrepentido por lo ocurrido: “Asumo mi responsabilidad de haber engañado a todos y pido disculpas públicas por haberme aprovechado de tanta gente“.

La defensa de su hijo

Tras la difusión del video, el hijo del youtuber, Zape Cuesta, difundió un comunicado escrito por redes sociales en defensa de su padre, asegurando que el naturalista hizo ese video bajo presión.

"Llevamos dos meses bajo acoso, me da muchísima pena tener que escuchar a mi padre forzado a leer un guión diciendo que nunca tuvo cáncer cuando yo mismo he visto su pelo caer a cachos durante sus tratamientos. Forzado a decir que abusa a los animales cuando llevo toda la vida cuidando y liberando animales con él”, expresó.

"Yo no lo aguanto más, y mis hermanos tampoco, no puedo seguir despertándome por las mañanas con esta angustia", concluyó el hijo del naturalista.