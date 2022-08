Lo más destacado del partido en el Gigante fue una espectacular atajada de Facundo Cambeses, desviando sobre la línea un cabezazo en el área chica de Cristian Báez. Para Central aquella jugada en el segundo tiempo fue definitoria. Porque el equipo de Carlos Tevez ayer no tuvo inspiración en sus juveniles, se repitió en sus intentos y dejó que el rival se despojara de una racha de ochos partidos sin ganar con un gol de Agustín Urzi que tuvo la complicidad de Gaspar Servio por una errática reacción. La derrota desdibuja en Central los aciertos que el equipo había lucido en los últimos partidos y le arrebata ilusiones.

Central jugó sin ideas con la pelota y el precio que pagó fue la derota. Porque si no era por una corrida de Blanco o un centro de Malcorra el ataque de Central no llegó nunca a generar juego en el área de Banfield. De nada sirve tener la pelota sin progresar con ella y superar por sorpresa al rival con los pases. El equipo de Tevez acusó ayer síntomas de dependencia a la conducción creativa de Buonanotte y el chico de 17 años no hizo un buen partido.

No por eso Central mereció irse al descanso en desventaja. Lo que ocurrió es que Banfield logró pisar campo rival con juego armado en dos ocasiones. En la primera incursión la visita hizo un buen traslado de pelota, de izquierda a derecha y Urzi sacó un zurdazo al pisar el área grande que no encontró buena respuesta de Servio. Por el contrario, el arquero canaya se tiró hacia atrás y la pelota ingresó cerca del primer palo.

El gol no le cambió nada al partido. La falta de inspiración a Central lo llevó al equipo de Tevez a generar muy poco: un cabezazo de Tanlongo en un tiro de esquina que desvió Cambeses en muy buena atajada, y sobre el final un remate de Buonanotte a las manos del uno de Banfield. Pero nada más en el auriazul a pesar de avanzar una y otra vez contra el área rival.

Tevez no demoró cambios en el segundo tiempo el equipo salio a la cancha con Ramírez y Marinelli, minutos después Infantino y Frías. Pero de un tiro de esquina a favor de Banfield encontró a Marinelli con la pelota fuera del área, escapó, abrió a Buonanotte y el diez lo perdió con arco a disposición frente a Cambeses en remate cruzado apenas desviado. Aunque Central no empató porque minutos después Cambeces le sacó en la línea a Báez un cabezazo sobre el área chica en extraordinaria volada. La actuación del arquero visitante fue la principal razón por la cual Banfield mantuvo la ventaja y llegó al triunfo.

Banfield nunca estuvo incómodo en su juego defensivo. Porque Central corría hacia delante pero era incapaz de crear ataques. Sin pases de Buonanotte, el canaya llevaba la pelota a lugares que el rival tenía cubiertos. Todo era previsible y fácil de resolver para la defensa del Taladro. En los minutos finales Central lanzó muchas pelotas al área. Ninguna de ellas complicó al fondo visitante. Y ninguna de las variantes que ensayó Tevez sacaron al equipo de su previsible libreto.

0 Central

Servio

Cortez

Báez

Rodríguez

Blanco

Cerrudo

Tanlongo

Ortiz

Buonanotte

Malcorra

Oviedo

DT: Carlos Tevez

1 Banfield

Cambeses

Coronel

Gissi

Maciel

Mago

Ríos

Romero

González

Dátolo

Urzi

Enrique

DT: Claudio Vivas

Gol: PT: 21m Urzi (B).

Cambios: ST: Desde el inicio Ramírez por Oviedo y Marinelli por Cerrudo (C), 10m Infantino por Ortiz y Frías por Malcorra (C), Di Pippa por Ríos y Palacios por Dátolo (B), 28m Mac Allister por Tanlongo (C), Cuadra por Urzi (B) y Cruz por Enrique (B) y 38m Quirós por Mago (B).

Arbitro: Pablo Giménez

Cancha: Central

Expulsado: ST: 45m Romero (B).