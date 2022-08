Atención, les artistas: se extendió hasta fin de mes la inscripción para la 110ª edición del Salón Nacional de Artes Visuales. Este año, se otorgan más premios (65 en total, dado que los premios adquisición pasaron de tres a seis y los que reconocen la trayectoria artística, de ocho a dieciséis), se incorpora una nueva categoría artística (espacio no disciplinario, que engloba prácticas artísticas de naturaleza efímera como la performance y acciones y prácticas escénicas experimentales, investigativas, comunitarias, educativas y en territorio) y entra en vigencia elcupo del 5 por ciento de personas no binarias y travestis-trans en todas las instancias del certamen, incluidas las de prejurado y jurados.

En total, se repartirán en premios 8.360.000 de pesos. En Pintura, categoría que tiene un promedio mayor a les 501 inscriptes, se otorgará un primer premio, tres segundos premios y tres terceros premios, mientras que en Dibujo, Escultura, Espacio No Disciplinario, Fotografía, Textil e Instalaciones y Medios Alternativos (que tiene un promedio de 151 a 500 inscriptes), se otorgará un primer premio, dos segundos premios y dos terceros premios en cada disciplina.

En Artes del Fuego (antes era Cerámica) y Gráfica (Grabado), con un promedio de hasta 150 inscriptes, se otorgará un primer premio, un segundo premio y un tercer premio en cada disciplina. Por la primera mejor obra de los Premios Adquisición se conceden $750.000; por la segunda, $500.000, y por la tercera, $380.000. Habrá 9 primeros Premios No Adquisición de $170.000; 17 segundos premios de $120.000 y 17 terceros premios de $90.000 cada uno.

“En esta edición del SNAV se implementa por primera vez un cupo no binario y travesti-trans del 5 por ciento en todas las instancias: les jurades, les artistas seleccionades y les premiades –confirma la directora del Palais de Glace, Feda Baeza–. Esta política de cupo tiene su precedente ya en elestablecimiento de un cupo de participación femenina no menor a un 50 por ciento presentado en 2018 gracias a las demandas de agrupaciones feministas; en este caso, el establecimiento de un 5 por ciento para la comunidad no binaria y travesti-trans es un nuevo reconocimiento a una población artística que no tiene las mismas condiciones de producción y posibilidades de ingreso al medioque el resto”.

Las autoridades esperan que este nuevo estándar impacte en otros certámenes nacionales, provinciales y municipales. La modificación en el SNAV comenzó con la encuesta y los trabajos sobre ejercicios de género lanzados en 2021, que causaron críticas por parte de un sector alérgico a los cambios. “En la edición pasada generó la participación de artistas como Reina del Circo, artista travesti-trans de Neuquén, y Clara Jhonston, persona no binaria de Salta, y empezó a visibilizar la presencia de grupos, es importante señalarlo, en un concurso que promueve la adquisición de obra –destaca Baeza–. Con el tiempo es posible que se revierta una composición todavía sesgada de la colección de la SNAV, en la que un 80 por ciento de los artistas son varones cis”. En Instagram, los trabajos de Reina del Circo se pueden ver en @reinadelcircook y los de Clara Jhonston, en @mclarajhonston. Otra novedad del SNAV modelo 2022 radica en el establecimiento de un piso del 50 por ciento de participación de personas que viven fuera de la ciudad de Buenos Aires (también en todas las instancias) y la cobertura del costo del transporte de obras seleccionadas de artistas que residen más allá del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Les artistas reconocides por su trayectoria (que reciben una pensión vitalicia equivalente a cinco jubilaciones mínimas) donan al Estado obras de su autoría que pasan a integrar la colección de arte del Museo Nacional de Bellas Artes.

Inscripción, reglamento, calendario del certamen y detallesen https://www.argentina.gob.ar/cultura/palaisdeglace/salon-nacional-de-artes-visuales