El gobierno de Rusia aseguró que no tendrá piedad contra los organizadores del asesinato de Daria Dugina, perpetrado este sábado. Mientras, una multitud se acercó al funeral de la periodista para despedirla. El Servicio Federal de Seguridad (FSB) culpa a los servicios secretos ucranianos del crimen frente a un Ucrania que lo niega.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió este martes que no habrá piedad con los organizadores del asesinato el pasado sábado de Daria Dugina, hija del filósofo ruso Alexander Duguin. "Fue un crimen bárbaro para el que no puede haber perdón (...) No puede haber piedad para los organizadores, los patrocinadores y los ejecutores", dijo el canciller en una conferencia de prensa.



Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, trasladó el lunes sus condolencias a Alexander Duguin, considerado uno de los ideólogos del mandatario, por el cruel asesinato de su hija, una mujer a la que el presidente recordó como brillante y con un verdadero corazón ruso.

Lavrov no se atrevió a juzgar si se trató de un acto de intimidación o un ajuste de cuentas, aunque recordó que el FSB, que acusó este lunes directamente a Ucrania del asesinato, está investigando el crimen. "Espero que la investigación concluya pronto y, como resultado, por supuesto, no puede haber ningún tipo de piedad con los organizadores (del asesinato), los que lo encargaron y con los autores", señaló.



El funeral de Daria

Familiares, amigos y conocidos de la periodista y politóloga, despidieron a la periodista este martes en un velatorio celebrado en un salón del centro Ostankino de Moscú. Durante la ceremonia, a la que acudieron aproximadamente 200 personas, dieron sus palabras de condolencias el político ruso Leonid Slutski, así como el vicepresidente de la Duma, Sergei Neverov, y el fundador y propietario del canal de televisión Tsargrad, Konstantin Malofiv, según el diario ruso Kommersant.

“Si alguien se siente tocado por su trágica muerte, su personalidad y su integridad, ella solo tendría un deseo: ‘No me recuerdes, ni me glorifiques. Lucha por nuestro gran país, protege nuestra fe y nuestra santa ortodoxia. Ama a nuestro país ruso.’ Porque ella murió por el pueblo. Murió por Rusia en el frente. Y el frente está aquí”, expresó Duguin al principio de la ceremonia que duró casi dos horas.

Duguin mencionó la valentía de su hija, haciendo alusión al actual conflicto bélico que tiene a Rusia y a Ucrania como protagonistas y del cual se cumple, este miércoles, seis meses de su comienzo. “Ella no tenía miedo. Cuando hablamos por última vez, en el Festival de la Revolución, dijo: ‘Papá, me siento como una guerrera, me siento como una heroína. Y quiero ser así, no quiero otro destino. Quiero estar con mi gente y mi país’”, dijo el filósofo ruso en su discurso.

“El precio que tenemos que pagar solo puede justificarse por una cosa, el logro más elevado: la victoria. Ella vivió y murió en el nombre de la victoria. Nuestra victoria rusa. Nuestra verdad, nuestra ortodoxia, nuestro país y nuestro imperio”, concluyó Duguin su dicurso, después de un "lo siento".

Dugina era una figura mediática en la TV en los canales Russia Today y Tsargrad y fue asesinada este sábado al estallar una bomba instalada en su vehículo mientras conducía en una autopista en las afueras de Moscú, cerca de la localidad de Bolshie Viaziomy. Según el Comité de Investigación de Rusia, la detonación se debió a un artefacto explosivo colocado en el vehículo, y todo apuntaría a que el crimen fue planificado y encargado.

La FSB culpa a Ucrania

La agencia de seguridad del FSB de Rusia señaló este lunes a Natalia Vovk Pavlova, supuesta agente de los servicios especiales ucranianos, como la atacante de Dugina. De acuerdo con la agencia, esa mujer había alquilado un departamento en el edificio donde vivía Dugina y había ido el sábado a un festival cultural en el que también estaba presente la periodista y politóloga. La supuesta implicada en el crimen llegó a Rusia el pasado 23 de julio junto con su hija de doce años, Sofia Shaban Mijailovna, y habría cruzado hacia Estonia a través de su frontera.

La versión de Ucrania

Oleksii Danilov, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa ucraniano, aseguró este martes con declaraciones en el canal de televisión ucraniano Canal 24, que el asesinato de Dugina fue una ejecución perpetrada por los servicios secretos rusos y Ucrania no tuvo nada que ver.

"No nos podría importar menos esta persona (Duguina), realmente no nos importaba. El FSB lo hizo, y ahora van a decir que fue alguien de nuestro lado quien lo perpetró", precisó Danilov.

El responsable de Seguridad y Defensa del país añadió que los ucranianos no trabajan de esa manera. “Nuestros hombres y mujeres tienen tareas más importantes. No estamos involucrados en absoluto en la explosión que mató a esta mujer, es obra de los servicios secretos rusos", reiteró el secretario. Denilov agregó, que Dugina y su padre habían criticado lo que Rusia llama "operación especial" militar en Ucrania, porque les parecía que se estaba prolongando mucho.