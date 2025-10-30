El tenista Francisco Cerúndolo quedó eliminado del Masters 1000 de París en los octavos de final tras perder ante el italiano Jannik Sinner por 7-5 y 6-1. Cerúndolo no logró sostener su nivel ante el número dos del mundo y se despidió del certamen francés sin alcanzar los cuartos de final pero con algunos destellos de buen juego.

Cerúndolo mostró irregularidad en el primer set, alternó recuperaciones con fallas en momentos clave y permitió que Sinner cerrara el parcial con mayor determinación. En el segundo, el italiano impuso superioridad con un quiebre inmediato y control del ritmo, mientras el argentino no encontró recursos para sostener el duelo.

Por otra parte, el estadounidense Ben Shelton avanzó con autoridad a los cuartos de final tras eliminar por 7-6 (6) y 6-3 al ruso Andrey Rublev. La jornada también confirmó el avance del kazajo Alexander Bublik, quien derrotó al estadounidense Taylor Fritz por 7-6 (5) y 6-2. En otros resultados que arrojó la jornada: Alex de Miñaur derrotó a Káren Jachánov por 6-2 y 6-2; Félix Auger-Aliassime a Daniel Altmaier por 3-6, 6-3 y 6-2; Valentin Vacherot a Cameron Norrie por 7-6 (4) y 6-4; y el ruso Daniil Medvédev venció al italiano Lorenzo Sonego por 3-6, 7-6 (5) y 6-4.