“El desafío ahora es la construcción de un modelo para 2027, que garantice mejorar las condiciones de vida de las mayorías, porque el modelo de la derecha no lo garantiza, al contrario, profundiza de manera exponencial los problemas”, dice Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y hasta el domingo pasado candidata a senadora nacional por la Ciudad en Fuerza Patria. De su paso por la campaña junto a Mariano Recalde y frente a la oscuridad de los resultados electorales, dice que recorrer los territorios y sostener la unidad del espacio que representa son un deber militante. “Hay que seguir adelante, porque no creo que lo que ocurrió el domingo sea una decisión de adhesión de mayorías, sino de respuesta a la incertidumbre.”

El estupor y el duelo que campearon esta semana exigen respuestas que, al menos, arrojen alguna luz sobre lxs votantes del mileísmo, intérpretes de ese gran charco violeta que invade el mapa de la Argentina. “Hablemos de los futuros inmediatos”, propone entonces Arias, para pensar en forma colectiva un escenario cercano que remedie el estado de pobreza cada vez más extendido, que actúe en la reparación de los derechos pulverizados de jóvenes, discapacitadxs, infancias, trabajadorxs, de jubiladxs, mujeres y diversidades, de los espacios comunitarios, de las personas enfermas y de las que están en situación de calle. Porque es sobre estos cuerpos que el gobierno de Javier Milei va a ejecutar la segunda etapa programática de su política de ajuste y crueldad.

Uno de los últimos informes del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), que dirige Alfredo Serrano Mancilla, habla de algo que soslaya irreparable: “El 40% (de la población que votó por La Libertad Avanza) no falla. Siempre vota igual. Siempre elige la misma opción política. Siempre hay 4 de cada 10 argentinos que prioriza la alternativa conservadora próxima a sus convicciones ideológicas, más allá de todo lo que haga mal en el día a día.”

Ana Arias leyó muchas cifras en estos días. Sonríe paciente. En su recorrido como trabajadora social y docente sabe que tarde o temprano las verdades absolutas se transforman en barro y que en política nunca jamás estará todo dicho. “En la campaña nos habíamos propuesto sostener la escucha y la unidad, que en Ciudad no solo se logró, también se potenció desde las experiencias. Pero creo que en el electorado primó un momento de temor frente a la desestabilización de un modelo, que si bien es productor de mayores desigualdades, sometimiento y pérdida de autonomía nacional, aparece como un orden frente a la idea de un desequilibrio económico que pudiera asimismo desequilibrar sin garantía los precarios equilibrios que organizan la vida de muchos, y también de otros que se enriquecen.”

Dijo que el resultado de esta elección fue una respuesta frente a la incertidumbre, pero cuesta creer que sea el único factor.

-Obviamente que también está el voto antiperonista organizado y el de los sectores que se enriquecen con este modelo, pero aún así tampoco creo que expliquen todo. El modelo de la derecha que Milei representa no garantiza derechos ni mejores condiciones de vida. Claro que, frente a todo esto, hay responsabilidades importantes de las dirigencias pero también de las militancias, por eso tenemos que potenciar las agendas de los diferentes sectores.

El poder odiante

En lo que va de octubre, se cometieron al menos 11 femicidios, uno cada 28 horas. Las cifras que revela el informe de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), precisan además que entre el 1° de enero y el 13 de octubre de 2025 hubo 195 femicidios de mujeres, lesbianas, travestis y trans, uno cada 35 horas. Una escalada de violencia machista organizada, como en los femicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, secuestradas, torturadas y asesinadas por grupos narco, y del femicida Pablo Laurta, fundador de Varones Unidos y autor material de los femicidios de su expareja, Luna Giardina, y la madre de ésta, María Zamudio, “que evidencia una alarmante premeditación y motivación política de extremismo de derecha y masculinismo supremacista, y expone las consecuencias de los mensajes de odio de género que emanan desde las mayores jerarquías gubernamentales y sus ´intelectuales´”.

-Precisamente, estos hechos terribles fueron los que dejaron más expuestos los discursos de odio del Gobierno -asegura Arias.

En Davos, Milei definió al feminismo como su principal enemigo, y prometió que en lo que le reste de gestión, va a direccionar su cruzada de odio contra los feminismos y las diversidades.

-El discurso de odio, como el famoso discurso de que nos pasamos tres pueblos, también quedaron expuestos en las manifestaciones de Patricia Bullrich, cuando dijo en un canal de stream que si lo que hacés es generar una idea de estar empoderada y sos capaz de pisotear a cualquiera, lo que te termina pasando es que se te viene en contra.

En ese mismo stream, Bullrich concluyó que "el feminismo lleva a situaciones en que la violencia es tan fuerte, que termina destruyendo a esa misma persona que genera esa lógica".

-Queda evidenciado lo vacío de esos discursos, que desde ya no sirven para explicar procesos de la realidad negados, sino para justificarlos. En un momento, cuando Bullrich se refirió a Laurta, parecía decir “hay que escuchar el problema de los varones”, y eso es muy sensato, sin duda los varones atraviesan muchos problemas, pero lo que quedó demostrado es que esas posiciones no eran ninguna expresión emancipadora de ningún sector, sino simplemente una reacción al avance que hubo en el campo del feminismo, de las mujeres y diversidades. El desafío es seguir interpelando esos discursos de odio que impulsa el Gobierno, porque los hechos demuestran que operan ratificando prácticas violentas y no planteando ninguna revisión o aporte relevante de los avances. Eso no quiere decir que nuestros propios discursos tienen que seguir estando en construcción permanente. Durante la campaña, por ejemplo, muchas compañeras de barrios populares planteaban la necesidad de incorporar demandas de las mujeres de los barrios, que interpelaban los discursos construidos anteriormente.

"Estos hechos terribles dejaron más expuestos los discursos de odio del Gobierno", asegura Arias/Foto: Guido Piotrkowski

Contra la ultraderecha

La semana pasada, un día antes de la veda electoral, Ana Arias participó junto a Antolín Magallanes, otro de los candidatos a senador de Fuerza Patria, del conversatorio “Elecciones y proyectos para la justicia social”, organizado por el Grupo de debate político del Club social Larrazabal, en Mataderos. Planteó que “la organización se construye con saberes, y la demanda de justicia social emerge de los barrios populares desde la vinculación para conversar y escuchar con humildad, para lograr una unidad de concepción”.

Sin embargo, el avance de esta ultraderecha organizada, neoliberal y neocolonial, implica un desafío complejo de remontar. Arrasó con el derecho al cuidado, desmanteló políticas de género y cierra acuerdos con sectores evangélicos para obstaculizar, por caso, la aplicación de la ESI y el acceso a los servicios de salud sexual y (no) reproductiva.

-En el caso de la ESI, si bien han retrocedido muchísimo las políticas públicas, me parece que en términos sociales hubo un reconocimiento de su importancia, de poder intervenir públicamente, de dejar establecido que no se trata de cuestiones de orden privado, sino de orden público, y hay que hacer énfasis en eso. La agenda que viene y en la que trabajamos tiene que ver con profundizar los avances, porque uno de los problemas que tuvimos es que no se logró escalar en los sistemas de protección. Hoy, el desafío es pensar sistemas de protección públicos efectivos para las personas que atraviesan situaciones de vulneración, es decir las mujeres, diversidades, infancias y adolescencias, y las vejeces. Garantizar esos sistemas institucionales, que no solo sean expresiones discursivas, sino referencias institucionales reales. El camino es volver a militar la defensa de esos derechos, instalarlos socialmente y hacer la resistencia en el campo legislativo.

Desde que La Libertad Avanza ocupa el Gobierno, hay un recrudecimiento contabilizado de las violencias hacia toda la sociedad.

-Los datos confirman el aumento de diferentes tipos de violencias, hasta la letalidad de homicidios y femicidios, sumados a la violencia institucional. Es que la propia validación pública de los discursos de odio que bajan desde el Gobierno, de qué es lo que se habilita y lo que no se habilita socialmente, genera condiciones para el despliegue de estas violencias.

¿Cuáles herramientas se podrían circular o qué articulaciones se pueden hacer desde la universidad pública, que colaboren en la reparación colectiva del vaciamiento que nos imponen?

-Hay que generar investigación y conocimiento sobre cómo se expresan estas realidades de manera concreta, en diferentes territorios. La universidad tiene un rol para pensar herramientas de planificación de políticas y también es un lugar de visibilización de problemas. Las docentes y las estudiantes han tenido importantes compromisos con estas luchas, y hay que seguir creciendo en esa línea. Pensemos que el kirchnerismo, en la primera década del siglo, hizo política pública con una agenda que se construyó en los noventa, y logró articularla. Ahora tenemos el desafío de articular estas demandas y también las propuestas. Mientras desde la oposición defendemos y resistimos, hay que crear lo nuevo.