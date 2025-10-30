La investigación por el crimen de las estudiantes francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurrido en 2011 en Salta, se reactivó en Francia, por impulso del padre de la primera de ellas, Jean Michel-Bouvier. Él llevará adelante una demanda contra una treintena de funcionarios salteños, entre ellos, al juez que desarrolló la cuestionada instrucción penal, Martín Pérez.

La investigación en Francia será llevada adelante por William Bourdon, un renombrado abogado francés especializado en derecho internacional. Las jóvenes francesas fueron encontradas en la Quebrada de San Lorenzo, pero la investigación dejó varios cabos sueltos: entre ellos datos tan relevantes como los autores del crimen, que se supone fueron 3, y la fecha de la muerte.

El proceso judicial en Salta terminó en la condena de Santos Clemente Vera, un baqueano de 45 años, que permaneció preso más de 10 años por un crimen que no cometió. La Corte Suprema provincial confirmó su liberación en 2023.

El procurador general provincial, Pedro Castiella, anunció en febrero la reapertura de la investigación. Sin embargo, el padre de Cassandre Bouvier rechazó la decisión considerándolo "hipócrita" y avanzó en la presentación de la causa en los tribunales franceses.