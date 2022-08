Martín Payero podría jugar desde el comienzo en Boca en el partido del domingo desde las 18 ante el líder, Atlético Tucumán, por la 16ta. fecha de la Liga Profesional. El mediocampista se perfila como titular en reemplazo de Cristian Medina, quien acusa una molestia muscular aunque lo esperarán para evaluar su evolución con el correr de la semana.



En el mediocampo de la práctica se vio a Payero por la derecha pero esto sucedió en los ejercicios de definición. Al ex Banfield y Talleres se le sumaron Sebastián Villa por la izquierda del ataque y Darío Benedetto y Óscar Romero por el eje medio de la zona ofensiva. La presencia de Benedetto y Romero presupone que ambos también serán titulares ante los tucumanos.



Por su parte, Marcos Rojo continúa con sus entrenamientos de manera diferenciada. Aunque el futbolista le dijo puertas adentro al cuerpo técnico que quiere estar desde el arranque este domingo, la idea del técnico Hugo Ibarra sería ir llevándolo de a poco y no arriesgarlo de cara al Superclásico contra River, que se jugará dentro de dos fechas en La Bombonera.

Boca hará este jueves su primera práctica formal de fútbol y allí comenzarán a disiparse las incógnitas de la posible formación inicial. Un probable equipo iría con Rossi; Advíncula, Roncaglia o Rojo, Figal o Zambrano y Fabra; Guillermo Fernández, Varela y Ramírez o Romero; Medina o Payero, Benedetto o Vázquez y Villa.

En cuanto a la situación planteada en el arco con la no renovación del contrato de Agustín Rossi y la llegada de Sergio Romero, trascendió que el cuerpo técnico habría resuelto sostener la titularidad de Rossi por lo menos hasta el superclásico ante River y reservar a Romero para la Copa Argentina. El ex arquero de la Selección Argentina no jugará en reserva para ir sumando minutos de actividad ya que tiene como objetivo pelearle mano a mano el puesto a Rossi. Por lo que si todo se diera tal cual Ibarra lo supone, Romero deberá esperar al menos un mes y medio para debutar bajo los tres palos boquenses.