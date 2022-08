Desde hace algunas semanas, la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, se convirtió en el centro de las críticas mediáticas y de varones políticos luego de que se difundieran imágenes en las que se la ve bailando en una animada fiesta con amigos. Aquello motivó un pedido de disculpas públicas por parte de la funcionaria, pero no fue suficiente dado que continúa el asedio de la prensa de su país. Tal es así que, este miércoles, Marin, al borde de las lágrimas, volvió a manifestarse sobre lo ocurrido y expresó que tiene derecho a la "alegría" y a la "vida".

"Soy un ser humano. A veces también aspiro a la alegría, a la luz y al placer en medio de estos oscuros nubarrones", declaró la mandataria, con la voz quebrada, durante un acto organizado por el Partido Socialdemócrata (SPD), en Lahti, en el sur de Finlandia.

"Esto es algo privado, es alegría y vida", insistió Marin, y aclaró que “no he faltado ni un solo día a mi trabajo".

Cuándo y cómo comenzó el escándalo que complica a Sanna Marin



El jueves de la semana pasada se dio a conocer el video de una fiesta que tuvo como protagonista a la primera ministra Sanna Marin, de 36 años. Rodeada de celebridades, como la cantante Alma, el rapero Petri Nygard, y la presentadora de televisión Tinni Wikstrom, entre otros influencers y miembros de su propio partido demócrata, la funcionaria bailaba, cantaba, disfrutaba y se divertía.

Las imágenes de la jefa de gobierno más joven del mundo desde el 2019 no cayeron bien en un sector de la población, que consideró lo ocurrido un acto de "irresponsabilidad". Marin salió a hablar sobre el tema. Dijo que había participado de esa fiesta con sus amigos y lamentó la difusión pública de los contenidos. “Confiaba en que como los videos son privados y se publicaron en un evento privado, no se publicarían”, expresó.

“No tengo nada que ocultar. Pasé la noche con amigos de fiesta. Bailé, canté e hice cosas legales. No consumí ninguna droga, por lo que no es un problema hacer una prueba de drogas”, expresó la funcionaria a la prensa de ese país.

Marin dio negativo en una prueba de drogas

Sanna Marin bailó, bebió y se divirtió en una fiesta en casa de unos amigos, pero según los resultados del test de drogas al que se sometió cuando se difundió el vídeo del encuentro, no tomó ningún estupefaciente.



Marin decidió hacerse la prueba el viernes, después de que la presión mediática y de parte de la oposición fuera en aumento y se cuestionara su capacidad de compaginar el Gobierno del país y su vida privada.

Según un comunicado del Gobierno finlandés publicado este lunes por la tarde, “en la prueba de drogas realizada a la primera ministra Sanna Marin el 19 de agosto de 2022 no ha encontrado ninguna droga”.

“Aunque la petición de que me hiciese una prueba me ha parecido injusta, por mi propia seguridad jurídica y para aclarar cualquier duda, me he hecho un test hoy”, anunció el viernes en una conferencia de prensa.

En ese momento, la primera ministra aseguró que su capacidad para ejercer su trabajo no se había visto afectada durante la fiesta y que si hubiese sido necesario, habría abandonado la reunión.

