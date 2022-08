El Knotfest Roadshow, uno de los festivales más conocidos del mundo para los fanáticos del heavy metal, llegará por primera vez a Argentina, para dar dos shows, el 8 y el 13 de diciembre, y las entradas se pueden conseguir a través de la página web del miniestadio cubierto Movistar Arena, a partir de este jueves desde las 12.

Cuándo es el Knotfest Roadshow y quiénes se presentan

El Festival de metal Knotfest tendrá una primera edición en el Movistar Arena el 8 y 13 de diciembre respectivamente.

Con producción de Fenix Entertainment Group, el espectáculo contará con la presencia de dos bandas legendarias: el primer recital estará encabezado por los estadounidenses de Slipknot, mientras que el segundo lo liderará el grupo británico Judas Priest.

Slipknot, una agrupación de metal alternativo formada en 1995, cuyos integrantes en la actualidad son Corey Taylor, Craig Jones, Jim Root, Mick Thomson, Shawn Crahan y Sid Wilson, será la banda encargada de comandar la jornada de inauguración de su festival en el país el 8 de diciembre, previo al lanzamiento de su nuevo disco The End, So Far.



Mientras que en el cierre del 13 de diciembre será encabezado por Judas Priest, una banda que se formó en 1969 con Rob Halford, Glenn Tipton, K.K. Downing e Ian Hill, núcleo de músicos que fue acompañado por varios bateristas diferentes a lo largo de los años. Llega a Argentina en el marco de la gira que iniciaron en 2021 para celebrar sus 50 años de carrera.

Dónde se compran las entradas y a qué precios

Las entradas se consiguen solo en la página oficial del Movistar Arena a partir de este jueves desde las 12.

En cuanto al valor de los tickets, según la ubicación son:

Platea alta: $4.500/$8000

Platea baja: $11.000/$14.000

Campo parado: 10.000

Estos valores no incluyen los cargos por servicio, así que el valor total a pagar será superior.

¿Qué otras bandas podrían venir a Argentina?

Si bien aún no se conoció el line-up completo del Knotfest Argentina 2022, algunas bandas que confirmaron que se presentarían en Chile el 11 de diciembre podrían venir también al país, como Sepultura, Bring Me the Horizon, Trivium, Mr. Bungle y Vended. También trascendió que el line-up final de ambos países podría incluir a Pantera con Phil Anselmo en la voz y Rex Brown en el bajo.