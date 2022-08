Luego de un exitoso año de presentaciones y álbumes vendidos, la cantante estadounidense Billie Eilish y su madre, Maggie Baird, serán homenajeadas por la Environmental Media Association (EMA, en inglés) debido a su trabajo a favor del cuidado del medio ambiente.

Madre e hija recibirán el EMA "Missions in Music" Award luego de que la entidad las calificara como "modelos a seguir para comportamientos sostenibles" por los trabajos realizados en última gira mundial de la intérprete, "Happier Than Ever: The World Tour".

Durante su último tour, Eilish y Baird crearon "Overheated" (Sobrecalentado, en español), una serie actividades centradas en el clima que incluyen intercambios de ropa, proyecciones de documentales y conversaciones sobre la comida en base a plantas como parte de un esfuerzo por comunicar temas relacionados con la moda sostenible y alentar a los fanáticos a participar de este movimiento.

Por su lado, la madre de la artista es la titular de "Support + Feed", una organización sin fines de lucro que combate la inseguridad alimentaria y la crisis climática con alimentos de origen vegetal.

Qué dijo la madre de Billie Eilish sobre el reconocimiento

Maggie Baird, quien es reconocida por ser defensora del medio ambiente, el clima y los animales, manifestó que está "encantada" de aceptar el premio junto a su hija.

“Estoy muy orgullosa de que Billie use su voz para inspirar a una audiencia más joven y abogar por el cambio", explicó.

Y cerró: "Es un sueño hecho realidad que ella y yo compartamos la misma pasión por abordar la crisis climática. Somos más fuertes juntos y sé que ella continuará teniendo un tremendo impacto en esta tierra para la próxima generación”.

Entre los grandes artistas que ya fueron reconocidas por la EMA figuran Willie Nelson, Adam Levine, Don Henley, Diane Warren, Alanis Morissette y Dave Matthews, entre otros.



Qué son los Environmental Media Association Awards

Los mencionados premios fueron creados con el objetivo de reconocer producciones, creadores y artistas de los medios estadounidenses que transmiten mensajes a favor del medio ambiente y su cuidado.

En este sentido, el evento, que se realizará el próximo 8 de octubre, destaca los esfuerzos de las personas que trabajan por un planeta más verde, así como las producciones de cine y televisión que siguen prácticas ecológicas y cuentan historias de justicia ambiental, acción climática y sostenibilidad

Los mismos son organizados por la Environmental Media Association (EMA), una entidad sin fines de lucro originada en 1989 con la creencia declarada de que "a través de la televisión, el cine y la música, la comunidad del entretenimiento tiene el poder de influir en la conciencia ambiental de millones de personas".