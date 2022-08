El expresidente de Bolivia, Evo Morales habló en exclusiva con IP Noticias tras el pedido de prisión y la refutación de los alegatos de Cristina Fernández y se solidarizó con la Vicepresidenta. "Con mucha sorpresa y mucho lamento informamos que hay una guerra judicial, una conspiración como un golpe judicial contra la hermana Cristina Fernández", lanzó.



Durante la entrevista con el canal de Noticias inscribió la avanzada del Poder Judicial sobre la Presidenta del Senado como parte de las nuevas embestidas regionales contra los líderes populares. "Cuando los líderes surgen para defender los derechos del pueblo, la soberanía, las políticas de soberanía de independencia de Estados, cuando no pueden derrotarlos democráticamente, (surge el) golpe de Estado, golpe judicial, golpe congresal o guerra judicial".



La única forma de liberarnos de estas avanzadas, agregó Evo Morales, "es con la unidad de nuestros pueblos".



El expresidente de Bolivia destacó, además, el juego de las derechas, Estados Unidos y el rol de los medios de comunicación con sus campañas de desprestigio: "Las derechas de América Latina bajo el mando de Estados Unidos provocan golpes de Estado, organizan campañas con medios de comunicación para desprestigiar o proscribir a nuestros líderes".



También recordó el golpe en Bolivia y el lugar que tuvo el expresidente Mauricio Macri para contrastarlo con la relación que su pueblo mantuvo con el gobierno de CFK. "Macri manda armas para matar a mi pueblo" mientras que " cuando estaba Cristina me mandó pan para mi pueblo".



“Lo que le hacen a la hermana Cristina --agregó-- es un mensaje para todos los Presidentes que están con su pueblo”.



Dijo además que CKF no va a rendirse. "Es una venganza, no es justicia que no le permitan defenderse. Es una violación al derecho universal de la defensa. La hermana Cristina, no se va a rendir y el pueblo latinoamericano tampoco”.