En lo que será su primera excursión fuera del país desde que es el ministro de Economía, Sergio Massa se juega en los Estados Unidos un partido importante por varias razones. Con una agenda variada que incluye reuniones con el Fondo Monetario, empresas de energía y organismos de crédito internacional, el funcionario viajará a Washington el 6 de septiembre, y unos días después se trasladará a Houston, la meca de la energía mundial, para charlar con empresas que invierten en Argentina.

En pocas palabras, Massa usará el periplo como carta de presentación internacional y, sobre todo, tratará de consolidar apoyos en EE.UU. para la estabilización de la economía argentina y fortalecer las reservas a través de más mercados para las exportaciones nacionales. Además de conseguir más inversiones productivas en sectores estratégicos como energía, gas, agroindustria, proteínas, servicios basados en el conocimiento, minoría y más ingreso de divisas por turismo receptivo.

Tendrá días de hiperactividad en tierra estadounidense, pero el ministro les pidió expresamento a los armadores del viaje que sean todas reuniones con un sentido concreto y no de protocolo. "Se quiere traer un gol de cada encuentro", contaron a Página I12 desde su entorno. Los que trabajan contrarreloj en ese frente son su asesor internacional y diplomático Gustavo Martínez Pandiani, y el embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Arguello. No descartan que el funcionario llegue con anuncios de inversiones y sobre todo inyección de divisas para unas arcas del BCRA muy alicaídas.



El FMI y la política

La idea de los armadores es que el viaje sea útil para atraer inversiones de la economía real, con el fin último de generar puestos de trabajo e ingresos fiscales. Entre las empresas inversoras con las que mantendrá reuniones de trabajo se destacan las petroleras Chevron, Exxon, Shell y Total, la automotriz Volkswagen, las mineras Rio Tinto y Livent (Litio) y el grupo Amazon, entre otras. Durante su primera parada, en Washington, Massa se reunirá con el coordinador del Presidente Joe Biden para Infraestructura, Inversión y Energía, Amos Hochstein.

Y en el aspecto político, Massa se reunirá con Juan González, asesor de Joe Biden para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional, con el Presidente del Congreso Judío Mundial, Jack Rosen, y con la Directora del Comité Judío Americano, Dina Siegel Vann. González también tiene un vínculo de cercanía con Massa y ya se han reunido en varias oportunidades en Estados Unidos.



Pero la frutilla del postre de la gira será el encuentro con Kristalina Georgieva, la titular del FMI. Ese encuentro, muy relevante para la comitiva, lo está trabajando Leonardo Madcur, hombre de Roberto Lavagna y actual jefe de Asesores del Ministerio de Economía. El sanjuanino trabaja minuto a minuto con Massa en el tema. En esa reunión estarán además Lisandro Cleri, vicedirector del BCRA y Marco Lavagna, titular del INDEC. Desde el entorno del ministro aseguraron que no descartan que se sume la actual titular del Banco Nación y ex ministra de Economía, Silvina Batakis. Es que fue la última que antes de salir del cargo mantuvo un encuentro con directivos del Fondo.

El "cubano" y los petroleros

También mantendrá Massa reuniones de trabajo con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, el Director Gerente del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, y con altas autoridades del Tesoro, con quienes avanzará en el acuerdo de intercambio de información tributaria AFIP-IRS.‐ En el Banco Mundial y el BID, Massa agilizará los desembolsos de importantes prestamos destinados a infraestructura y proyectos productivos, divisas que fortalecerán el equilibrio fiscal y las reservas. Con el cubano-estadounidense Claver Carone tiene una relación personal construida hace tiempo, tanto que su llegada al ministerio hizo que Carone, que venía frenándole al país créditos por considerar a Argentina insolvente, los destrabara casi al instante.

También en Washington lanzará junto al Ministro de Turismo, Matías Lammens, un programa de promoción del turismo receptivo que quedará en manos del IMPROTUR y que apunta a la generación de divisas. Por otra parte, Massa mantendrá conversaciones con una veintena de empresas estadounidenses que actualmente poseen inversiones productivas en la Argentina, encuentro coordinado por la US Chamber of Commerce y la Embajada Argentina. En este punto en particular se trabajó vía Arguello con el Council de las Américas, otro de los polos de lobby en Estados Unidos.

Otro capítulo importante será el vinculado a las cuestiones energéticas. El día viernes 9 de septiembre, Massa se trasladará a la ciudad de Houston junto a la Secretaria de Energía, Flavia Royón, y los presidentes de YPF, Pablo González, y de ENARSA, Agustín Gerez, con quienes mantendrá reuniones con ejecutivos de Chevron, Exxon, Shell y Total. Buscarán allí inversiones que apuntan a explotar Vaca Muerta y otros yacimientos nacionales.