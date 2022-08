El expresidente Mauricio Macri estuvo en Córdoba en la previa a las elecciones en Marcos Júarez, previstas para el 11 de septiembre. Desde allí afirmó que "Juntos por el Cambio está destinado a gobernar" y confirmó que en la coalición opositora "va a haber PASO", elecciones primarias en las cuales "cada uno tiene que aceptar las reglas y competir honestamente".



"No puede ser el fin del mundo que uno no conduzca, que otros estén en otro lugar", dijo. "Que quieran competir es lógico, somos seres humanos, hay egos y muchos tienen vocación de liderar", agregó Macri en una charla ante empresarios y dirigentes políticos en la sede de la Bolsa de Comercio. Con la mirada puesta en las elecciones 2023, luego de confirmar la vocación de las PASO advirtió que las primarias tienen que ser "constructivas y respetuosas", y en ellas "cada uno tiene que aceptar las reglas y competir honestamente, para que el otro no pierda respeto, y que al otro día el que perdió no quede resentido".

"Eso es un elemento fundamental que hay que transmitir, y que a ratos se transmite, y a ratos no", reconoció en referencia a distintas disputas internas que se conocieron públicamente las últimas semanas entre referentes de la alianza. Además, destacó que hay que ser "optimista, porque este nivel de claridad, de madurez que hoy tiene el ciudadano argentino promedio, no lo tenía hace cuatro años".

"Hoy la gente está entendiendo que la libertad es una sola. Todos necesitamos que nos saquen esta pata de encima de un Estado asfixiante que nos carga de impuestos", resaltó. Criticó al Gobierno nacional y dijo que "no hay que personalizar, lo importante es que todos entendamos que con estas ideas nadie puede construir algo bueno para nosotros".

"Se vienen 20 años de claridad", se entusiasmo, "de crecimiento, de desarrollo, de poder proyectar, producto principalmente de ustedes, de los argentinos, que ahora están viendo lo que los cordobeses vieron varios años atrás, que no se puede depender de nadie que venga a prometer, sino que tenés que depender de tu trabajo".

Reconoció que "en Córdoba, a nivel local, hemos sido un fracaso, no hemos construido una propuesta acorde a lo que fuimos a nivel nacional". "Individualmente son todos dirigentes importantes, pero todos saben que hay algo que falló, más allá de que habrá tenido sus habilidades el peronismo cordobés para conservar el poder, pero no estuvimos a la altura de las circunstancias", reclamó a los referentes locales de JxC que se preparan para la prueba de fuego del próximo 11 de septiembre con las elecciones en Marcos Juárez, el pueblo cordobés definido como el "kilómetro cero" de la alianza opositora y en la que ahora irá a la votación con un bloque partido.



De cara al futuro en la provincia, Macri dijo: "No importa quién sea el candidato, pero primero tiene que haber una regla, somos una coalición seria".