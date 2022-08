Si querés comunicarte a través de WhatsApp con un contacto y por algún motivo, es imposible, no aparecen las dos tildes cuando le enviás un mensaje, no ves su foto de contacto o su estado está en blanco, entonces, es probable que te haya bloqueado.

Para saber si te bloquearon en WhatsApp hay algunos indicios que la misma aplicación los detalla, aunque advierte que el diseño es "intencionalmente ambigua a fin de proteger tu privacidad si decides bloquear a un contacto. Por lo tanto, no podemos decirte si alguien te bloqueó".

Las dos tildes son la señal de que nuestros mensajes llegaron a destino. Si esto no ocurre, es probable que te hayan bloqueado.

Las señales de que fuiste bloqueado o bloqueada son:

No verás la información de "Última vez" ni el estado "En línea" del contacto en la ventana de chat.

ni el estado del contacto en la ventana de chat. No verás las actualizaciones de la foto del perfil del contacto.

Todos los mensajes que envíes a un contacto que te bloqueó mostrarán un solo tilde (mensaje enviado), pero nunca la segunda (mensaje entregado). Es decir, los mensajes se enviaron, pero no se entregaron ni se leyeron.

(mensaje enviado), pero nunca la segunda (mensaje entregado). Es decir, los mensajes se enviaron, pero no se entregaron ni se leyeron. No podrás llamar a ese contacto.

No podrás ver los "Estados": acostumbraba a publicar novedades y ahora no aparecen en tu WhatsApp. Su estado de WhatsApp estará en blanco. Es un síntoma de bloqueo.

acostumbraba a publicar novedades y Su estado de WhatsApp estará en blanco. Es un síntoma de bloqueo. Intentá agregarlo a un "Grupo". Esto puede ser concluyente para responder a la pregunta si te bloquearon de WhatsApp. Si podés añadirlo, no te bloqueó. Si no podés añadirlo, hay muchas posibilidades de que te haya bloqueado. Pero, también puede suceder que ese contacto haya restringido las invitaciones a los grupos, para todas las invitaciones o solo para algunos contactos, entre los que quizás estés vos.

Sin embargo, el contacto puede estar descansando de su smartphone, quizá se le haya roto el teléfono o se lo hayan robado, entre otras cosas. Por tanto, si creés que pudo haberle pasado algo, simplemente, hacé una llamada.



Por otro lado, cuando estás bloqueado en WhatsApp, cualquier conversación anterior que hayas tenido con esa persona, seguirá apareciendo en su pestaña chats porque no se elimina. Y es otro dato a tener en cuenta para saber si te bloquearon en la aplicación de mensajería.

La única razón por la que desaparecerían los mensajes anteriores es porque la otra persona o vos ha configurado los mensajes para que desaparezcan después de un cierto período de tiempo.

Cómo saber si me bloquearon en WhatsApp sin mandar mensajes

La forma más sencilla, en caso de que haya una sospecha de que un contacto te bloqueó, sin intentar enviar un mensaje, es hacer una llamada.

En este caso, pueden suceder dos cosas:

Si se establece la comunicación, entonces, siguen conectados sin problemas.

Si no se establece la comunicación, lo más probable es que ya no tengas permitido contactar a esa persona a través de esta mensajería.

De todos modos, hay una dificultad para ser categóricos: ese contacto pudo haberse quedado sin batería, no tener datos o haber pedido su celular, por lo que, evidentemente, la llamada no se podrá llevarse a cabo. Pero además, si el contacto no te bloqueó, verá que lo estás llamando e intentará devolverte la comunicación, en algún momento.

