Los gremios de la administración pública, salud y docentes rechazaron al unísono el anuncio del gobierno provincial de que descontará los días de paro por el reclamo del adelantamiento de cuotas establecidas en el acuerdo paritario. Cabe aclarar que el anuncio se hizo con posterioridad a la liquidación de salarios, con lo cual recién se haría efectivo a principios de octubre, con el sueldo de septiembre. La medida generó preocupación en espacios y dirigentes del propio oficialismo provincial. La Cámara de Diputados dio preferencia a un proyecto de ley del oficialista Oscar Martínez para reponer la cláusula gatillo como forma de garantizar que los salarios que paga el Estado provincial no pierdan poder adquisitivo. En tanto, el diputado nacional Eduardo Toniolli sentó posición a través de Twitter: "Me sumo al rechazo del descuento de los días de paro a los docentes y trabajadores estatales de la provincia de Santa Fe. No es el momento, no es la forma". Lo propio hizo el diputado Leandro Busatto: "Nos parece una mala decisión descontar los días de paro a trabajadoras y trabajadores estatales. No se corresponde con la acción que debe tener un gobierno peronista. Los conflictos deben solucionarse con diálogo. El gobierno debe dar marcha atrás con esta medida".

“Ante el anuncio de los descuentos de día de paro por parte del gobierno provincial, desde Amsafé ratificamos el plan de lucha para la próxima semana con paro de 72 horas para los días 30, 31 de agosto y 1° de septiembre", dijo Rodrigo Alonso, secretario general del principal sindicato docente, quien advirtió: "La resolución del conflicto nunca es la amenaza, nunca es el descuento de los días de paro, el gobierno debe convocarnos de manera urgente al ámbito paritario para discutir el salario, las condiciones de trabajo y las políticas educativas".

También Sadop, que reúne a los maestros de escuelas de gestión privada, ratificó el plan de lucha de 72 horas. "Lamentamos la actitud casi represiva del gobierno contra el derecho a huelga de los trabajadores y trabajadoras que no puede ser censurado ni coartado por estas amenazas. Instamos al gobierno a que en la mesa paritaria haga la propuesta salarial y de condiciones de trabajo y se dejen de lado estas medidas", dijo Pedro Bayúgar.

Sadop Rosario calificó de "decisión extorsiva" el anuncio del gobierno y recordó que "el 18 de marzo pasado presentó por escrito la aceptación de la propuesta realizada en ese mes, pero dejó expresamente aclarado que se reservaba el derecho a reclamar la revisión prevista para septiembre para el caso en que la inflación amenace disminuir el poder adquisitivo del salario. La misiva fue entrega y receptada por el Ministerio de Trabajo y fue condición esencial del acuerdo suscripto", dijo el gremio que conduce Martín Lucero.

UPCN expresó su total rechazo al anuncio de descontar días de paro. Lo calificó como "un retraso abrupto en la posibilidad de obtener la armonía y convivencia social". "En lugar de reconocer que la realidad económica viene objetivamente perjudicando el salario de los trabajadores, esta actitud nos amenaza y agrede de manera directa", expresó en un comunicado, donde recuerda que "las variables económicas cambiaron originando un desfasaje de más de 15 puntos en relación a los precios con respecto a los salarios".

Jorge Hoffman, de ATE, dijo en Santa Fe que "la lucha de todos los sindicatos es sumamente justa, no podemos perder más salario" y adelantó que "el lunes vamos a seguir con las asambleas en los lugares de trabajo y analizaremos qué decisiones tomamos. Pero no vamos a dar por hecho los descuentos". UPCN hará lo propio.

Perotti y la paritaria

Fue el propio gobernador el que ayer defendió los descuentos, aunque con los mismos argumentos que venía expresando el ministro de Trabajo Juan Manuel Pussineri. Insistió en que "el gobierno cumple lo que está planteado en la paritaria, estamos dentro del marco legal, por lo cual lejos se está de desconocer la situación del momento, no escapa a ninguno de nosotros, lo vivimos a diario con cada uno de los sectores sociales, con cada una de las realidades de nuestros habitantes, no solamente de los trabajadores”.

Abrazado a ese argumento legalista, Perotti dijo que "tenemos que poner todos", que hay que tener claro que de esta situación no se sale con un sector llevándose la parte del otro, sino tratando de tener un esquema equitativo... donde funcionen todas las áreas sociales de asistencia a muchos de los que están bajo del nivel de pobreza y no tienen trabajo, a muchos que necesitan la atención pública en el costo de los medicamentos y los alimentos, como subió el costo a cualquier familia”. También cargó en la cuenta "20 mil trabajadores de la obra pública que tenemos que estar tratando de juntar el dinero todos los meses para que no se resienta el nivel de empleo, y esa misma caja es la que también tiene que atender a los maestros, los trabajadores estatales y la policía". Ratificó: "Como nos comprometimos y lo dijimos siempre, iba a ser septiembre; y va a ser el 1, 2 y 3, clara voluntad de que no queremos dilatar un solo día nuestro compromiso" de reabrir la negociación paritaria.