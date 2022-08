La diputada del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires Gisela Marziotta afirmó que "el lawfare es el plan Cóndor de nuestro siglo" y se sumó a la movilización en apoyo a la vicepresidenta, Cristina Fernadez de Kirchner, que se realizó este viernes por la tarde en Libertador General San Martín, en el partido de Ledesma, Jujuy.

"Argentinos y argentinas tenemos que unirnos en defensa de la democracia", enfatizó la diputada, en diálogo con Radio Nacional de Jujuy, al ser consultada sobre la pena de prisión y proscripción política para la vicepresidenta que pidió esta semana el fiscal general Diego Luciani.

Marziotta insistió en que “hoy está en juego la democracia” y adelantó que presentará un proyecto de ley para tipificar el lawfare en el Código penal. "El lawfare requiere de una complicidad internacional, de una complicidad interna y del Poder judicial, que en nuestro país está muy desprestigiado porque el 80 por ciento de argentinos y argentinas no cree en la Justicia", analizó.

La movilización bajo el lema "Defendemos a Cristina, defendamos la democracia" comenzó a las 18hs en la Plaza Belgrano, de la emblemática localidad de Ledesma, donde en la última dictadura tuvo lugar "La noche del apagón", que dejó más de 50 personas desaparecidas. Además de Marziotta, estuvo encabezada por la diputada nacional de Jujuy Carolina Moisés y la presidenta del Concejo Deliberante de Libertador General de San Martín, Patricia Gutiérrez.

“No dejaron a Cristina que ejerza el derecho constitucional de defensa porque el juicio en sí mismo es una farsa y es una infamia”, aportó, por su parte, la diputada Moisés. La legisladora jujeña denunció que varios medios de comunicación omitieron información sobre el juicio de Vialidad y explicó que la asignación de la obra pública se hizo por una ley que pasó por el Congreso Nacional, que no hubo adjudicación directa sino licitación pública, y que, según la auditoría que hizo el propio gobierno de Mauricio Macri, no hubo sobreprecios. “Según esa misma auditoría tampoco se consideró que la obra pública en ese periodo fue licitada administrada y ejecutada por la autoridades de provinciales Santa Cruz no por la autoridades nacionales”, explicó la diputada de Jujuy por el Frente de Todos.