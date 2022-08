Tras el pedido de 12 años de prisión para Cristina Kirchner en el marco de la Causa Vialidad, la líder de la Tupac Amaru respaldó a la Vicepresidenta en un encuentro con la diputada del Frente de Todos, Gisela Marziotta.

"Defender a Cristina es defender a la democracia", manifestó la dirigente desde su casa en Jujuy, donde cumple la prisión domiciliaria. Además, se refirió al respaldo de los manifestantes que expresaron su apoyo a la expresidenta en todo el país: "Siento un orgullo muy grande por la militancia que está saliendo a la calle".

En ese sentido, aseguró que "la militancia es lo que va a garantizar que Cristina no vaya presa". Sobre este punto, Sala insistió "hay que pasar por encima de los dirigentes que no quieren que los militantes salgan a la calle porque hay que defender a la expresidenta".

En ese sentido, la dirigente de la Tupac Amaru afirmó que "la derecha no le perdona a Cristina (Kirchner) que levantó al país". Además, denunció el lawfare y apuntó contra el Poder Judicial: "Si no cambia la Corte Suprema, no va a pasar nada".

Tras la entrevista, la diputada Gisela Marziotta le entregó el libro de su autoría

Por último, la referente expresó su deseo de que la Vicepresidenta vuelva a liderar el espacio político: "Me gustaría que sea la presidenta de nuestro país otra vez. Necesitamos que gobierne y haga sentir a los movimientos sociales parte de la Argentina nuevamente, porque hoy parece que no lo somos".

Durante el encuentro, Marziotta le obsequió a Sala su libro “Las primeras” y una estatua de Alejandro Marmo de Eva Perón. La dirigente social comparó la reacción de la militancia con las épocas de Perón y de Evita: “ no nos olvidemos que en esa época todos los militantes, cuando ellos decían que había que salir a la calle, salían a la calle. Es lo que está pasando hoy: los militantes pasaron por encima de dirigentes que no querían que se movilizaran”.

Durante la conversación que mantuvieron la diputada porteña y la líder de la Tupac Amaru, coincidieron en la importancia que tiene la figura de Cristina para el futuro de la Argentina. “Defender a Cristina significa defender la democracia –sostuvo Sala–, significa defender la justicia en el país. Hace bastante tiempo no estamos teniendo una justicia democrática, que es la que nos merecemos todos los argentinos”. La dirigente social agregó que Cristina “es un ejemplo de lucha, de redistribución de la riqueza”, y que fue quien “volvió a lograr lo que soñaba Evita: que los chicos vuelvan a comer a la casa, que los papás trabajen, que tengan su vivienda propia, que puedan decidir qué van a hacer con la plata de sus sueldos”.

Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016, perseguida por la justicia jujeña que responde al gobernador Gerardo Morales, y con la connivencia del entonces gobierno nacional, comandado por Mauricio Macri. “Me persiguen por ser negra, coya y peronista”, repitió en distintas ocasiones Sala, quien logró con la agrupación Tupac Amaru transformaciones sin precedentes para los sectores más postergados de la provincia de Jujuy. El avance conservador y antidemocrático que se inició con su detención entró en un nuevo capítulo en la última semana con el intento de detener a Cristina y conseguir su proscripción de por vida.