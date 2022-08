Cecilia Todd es una cantante venezolana que cultiva principalmente la música tradicional de su país. Llegó en 1973 a Argentina impulsada por quienes luego fueron grandes amigos: Mercedes Sosa y el grupo Buenos Aires.

Permaneció en el país por tres años, durante los cuales estudió técnica vocal con la reconocida profesora Susana Naidich. Allí grabó su primer LD Pajarillo verde, junto a Cacho Tirao, Domingo Cura y Horacio Corral, cuando su voz empezaba a formar parte del nuevo cancionero latinoamericano. A partir de allí, su relación con Argentina fue cadavez más estrecha.

En diálogo con AM750, Todd afirmó entre risas que "es una costumbre llegar a Argentina en momentos especiales" por el momento actual en que la vicepresidenta Cristina Kirchner está siendo perseguida por el Poder Judicial y haciendo un paralelismo con su llegada en 1973 y la vuelta de Juan D. Perón al país. "Así empezó mi conocimiento real del país", recordó.

"Me sorprende la participación política de la gente en Argentina, de las movilizaciones. Esto de Cristina (Kirchner) me llama mucho la atención".dijo.

Por otro lado, consultada sobre su visión general del país, aseguró que vamos "a salir" de la crisis económica porque hemos pasado varias crisis y somos "como el Ave Fénix".

En tanto, también opinó acerca del presente de su país, venezuela y sostuvo que hay una recuperación económica visible: "Estamos en eso y se nota. Lo que pasa es que venimos de un país con más de 600 sanciones, bloqueos. No hay luz y no se va al fondo, a las razones pde que no haya luz en algunos sitios, porque no es gratuito. No es que alguien lo decidió, las sanciones tienen que ver", indicó.

Por otro lado, rememoró sus primeros años en la música, su relación con Mercedes Sosa y cómo "la Negra" la apoyó siempre,según sus palabras. "Tuve una relación muy cercana, muy entrañable", aseguró.