Diseñar ropa por fuera de un modelo binario (femenino/masculino) fue el desafío de Fabrique SRL que se radicará próximamente en el Parque Industrial de La Rioja y que comercializa la marca Luxo.

Sobre sus inicios el empresario Matías Seijas comentó: “Empezamos en 2015, con 3 amigos, a trabajar en el rubro textil y luego a diseñar la ropa que nos gustaba, amplia holgada, oversize”, comentó a este diario. “Hacemos ropa, productos antigénero”, dijo Seijas sobre “el espíritu de la marca” y aclaró que inclusive los diseños no entran en la definición de “unisex”. Se suman a otras marcas autogestivas que rompen con los estereotipos de género.

En una primera instancia, La Rioja no estaba dentro de las posibilidades para la generación de negocios, pero luego de conocer un conjunto de beneficios en el proceso de reactivación del Parque Industrial decidieron instalarse en la Provincia. “Al principio no lo vi como una oportunidad, porque era difícil que, a 1200 kilómetros con tantos empleados, instalarnos, pero me daba curiosidad saber lo que estaba pasando", expresó a La Rioja/12 el empresario.

Con 4 locales y producción nacional la empresa llegará a la Provincia y el proceso de instalación llevará 90 días aproximadamente. Estará ubicada en la nave que le pertenecía a la firma “Holliwell” que abandonó La Rioja hace 10 años y se dedicaba a la fabricación de medidores.

Seijas pudo contactarse con el ministro de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán y ya tienen "una nave" adjudicada y "un crédito” que les permitirá instalarse. Según el empresario con la apertura de esta planta se generará 50 puestos de trabajo con mano de obra local. “La curiosidad nos invitó a viajar y nos fuimos maravillados y encontramos solución a nuestros problemas”, aseguró el Seijas.

La producción de la empresa es 100% nacional, no trabajan con productos importados y empezaron a expandirse en el país. "Hay una crisis importante en nuestro sector, siempre hubo dificultades para la producción, no con las materias primas, pero sí con lo que es la confección y confeccionar los productos. Por suerte las ventas nos acompañaron y nos permitió crecer".