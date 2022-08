Taylor Swift fue una de las grandes estrellas de la edición 2022 de los MTV Video Music Awards que se vivieron anoche, uno de los eventos más esperados de la música, desde sus inicios en 1984. La cita, que tuvo a artistas como Bad Bunny y Rosalía entre los grandes ganadores, se realizó en el Prudential Center de Newmark, New Jersey.

Swift se llevó el premio al Mejor Video del Año por "All too well (10 minute version)", y se alzó también con las estatuillas de Mejor Video de Largo Formato y Mejor Dirección. Además, aprovechó su paso por la gala para anunciar el lanzamiento de su próximo disco que se titulará "Midnights" y se estrenará el próximo 21 de octubre.

El británico Harry Styles, quien no acudió a la cita, fue reconocido por tres galardones: Mejor Álbum del Año por "Harry's House", y Mejor Video Pop y Mejor Cinematografía por la canción "As It was". También se ausentó Billie Elish, quién tenía 6 nominaciones y quien finalmente ganó por Mejor canción del año por “Happier than Ever”.

Destacaron además las tres estatuillas para los raperos Lil Nas X y Jack Harlow por su versión de la canción “Industry Baby”, que se llevaron los premios a Mejor colaboración, Mejor dirección artística y Efectos visuales.

Por su parte, el cantante puertorriqueño Bad Bunny, que durante la noche actúo en el Yankee Stadium en el marco de los premios, fue reconocido con el galardón de Mejor Artista del Año, por el que dio un aplaudido discurso en el que reivindicó su país, su cultura y su lengua.

En tanto, Anitta ganó el premio a Mejor Video Latino por “Envolver”, siendo la primera vez para un artista brasileño en los VMA. Además, la artista española Rosalía—quien pasó este fin de semana por el Movistar Arena de Buenos Aires y dejó maravillado al público local tras realizar dos funciones—recibió el premio a Mejor edición por “Saoko”.

También se destacó Nicki Minaj con el Mejor video hip hop que realizó con Lil Baby “Do We Have A Problem?” y con el MTV VMA Video Vanguard. Además, Red Hot Chili Peppers con el MTV Global Icon y con el Mejor video de rock por "Black Summer".

Video del año: Taylor Swif por “All Too Well” (10 Minute Version)

Artista del año: Bad Bunny

Canción del año: Billie Eilish por “Happier Than Ever”

Mejor canción verano: Jack Harlow por “First class”

Álbum del año: Harry Styles por “Harry's house”

Mejor artista nuevo: Dove Cameron

Mejor grupo: BTS

Mejor actuación: Seventeen por “Rock With You”

Mejor colaboración: Lil Nas X y Jack Harlow por “Industry Baby”

Mejor video pop: Harry Styles por “As It Was”

Mejor video de hip hop: Nicki Minaj ft. Lil Baby por “Do We Have A Problem?”

Mejor video de rock: Red Hot Chili Peppers por “Black Summer”

Mejor video alternativo: Måneskin por “I Wanna Be Your Slave”

Mejor video latino: Anitta por “Envolver”

Mejor R&B: The Weeknd por “Out Of Time”

Mejor video de K-Pop: Lisa por “Lalisa”

Mejor video por una causa: Lizzo por “About Damn Time”

Mejor actuación en el Metaverso: Blackpink por "The Virtual PUBG"

Mejor video de larga duración: Taylor Swift por “All Too Well” (10 Minute Version)

Mejor cinematografía: Harry Styles por "As It Was"

Mejor dirección: Taylor Swift por “All Too Well” (10 Minute Version)

Mejor dirección artística: Lil Nas X y Jack Harlow por “Industry Baby”

Efectos visuales: Lil Nas X y Jack Harlow por “Industry Baby”

Mejor coreografía: Doja Cat por "Woman"

Mejor edición: Rosalía por "Saoko"

MTV VMA Video Vanguard: Nicki Minaj