El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, cuestionó en duros términos el proceso judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. "Si tiene algún valor es el pedagógico, porque es un proceso que nos permitiría a nosotros enseñarle a los alumnos cómo no debe ser un debido proceso penal, cómo no debe actuar un fiscal y cómo no debe actuar un juez", afirmó Erbetta al programa Acceso a los Derechos que se emite por el canal de You Tube de Somos Rosario. "Ningún docente ni magistrado del Poder Judicial de la República Argentina puede callarse frente a este grotesco. Si nueve de cada diez ciudadanos no cree en la justicia, esta gente está contribuyendo a que prácticamente lleguemos a batir un record de falta de credibilidad", consideró el supremo. La vicepresidenta posteó ayer el video con las declaraciones de Erbetta: "15 minutos imperdibles de una clase magistral sobre el debido proceso en el Derecho Penal y el juicio de `Vialidad´", escribió Fernández de Kirchner, quien además acompañó el mensaje con un resumen de la trayectoria profesional de Erbetta.

Erbetta mencionó durante el reportaje que elogió la vicepresidenta Fernández de Kirchner todas las irregularidades que observó en el juicio que llevan adelante el fiscal Diego Luciani y Rodrigo Giménez Uriburu con fuertes críticas: "Este es un problema de debido proceso. Dejemos de lado la evaluación de los elementos completos que puede haber porque yo no intervengo en el juicio. Pero lo que ha dejado traslucir la prensa y la transmisión de las distintas audiencias comprometen principios básicos de un estado de derecho, y llevan a poder plantear juicio de Vialidad debido proceso constitucional como un tema de interés en la discusión docente y para nuestros propios estudiantes".

Erbetta dio un ejemplo que, subrayó, no implica comprometer opinión con el fondo del asunto: "Principio de inocencia: estamos escuchando que el imputado debe probar su inocencia. En una Facultad de Derecho a alguien que dijera esto, obviamente no pasa la materia. En segundo lugar, problema de admisibilidad de la prueba. La prueba en un juicio oral debe incorporarse oportunamente, y debe un Tribunal imparcial valorar no sólo la validez, si no la pertinencia de esa prueba. No puedo traer prueba por la ventana en un alegato. Esta es una cuestión de examen de grado universitario", señaló el profesor titular de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UNR.

Erbetta, que además dirige el departamento de Derecho Penal y Criminología y carreras de Posgrado, agregó que como docente "no sólo lo desapruebo, si la repetición de equívocos o ignorancia de derecho es tan grande, le sugiero que estudie en otra Facultad, Arquitectura u otra carrera. No me parece que sea la vocación para un alumno que cometa tantos errores".

"Dejemos de lado que esa prueba traída por la ventana no tenga ninguna incidencia en la resolución del caso respecto de la vicepresidenta porque no representan nada; por el contrario, comprometen seriamente a otros funcionarios y a otros empresarios que tienen que ver con otra gestión de gobierno. ¿Cómo van a incorporar prueba por la ventana y el Tribunal va a permitir eso?", cuestionó el ex decano de la Facultad de Derecho.

Erbetta también puso como ejemplo la imparcialidad del juzgador: "Hay jurisprudencia internacional, de la Corte Suprema nacional, hay principios constitucionales, todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial. ¿Les parece que puede compararse este Tribunal con el del Juicio a las Juntas? ¿Qué legitimidad pueden tener jueces que integraban un mismo equipo de fútbol, que jugaban en una determinada cancha, que competían contra equipos que integraban personas vinculadas a la política? Claramente enfrentadas con los imputados, y que luego de ser cuestionados aparecen por televisión con un mate identificando con un escudo el equipo Liverpool, en una clara provocación que merecería en la justicia federal por lo menos la actuación de un Tribunal de Etica".

El integrante de la Corte santefesina se refirió a la oralidad: "Los juicios son orales, no son juicios leídos, y hemos asistido a un proceso de juicio leído. Vaya a la provincia de Santa Fe a ver si algún fiscal o un defensor está leyendo un guion como se ley". Erbetta planteó los derechos del imputado: "Negarle al imputado la posibilidad de declarar, si a un alumno de la Facultad lo someto a estas cinco preguntas, que no implican comprometer mi opinión con el fondo del asunto, si no que implican un examen de Derecho Procesal Penal, le aseguro que ese alumno va a tener que estudiar mucho para volver a rendir la materia".

Espera que "el Tribunal corrija esto en la sentencia porque pueden esforzarse tanto como para que el juicio sea fulminado de nulidad. Verdaderamente este proceso no puede sostener ningún tipo de validez".

Finalmente, Erbetta sostuvo que "ningún docente ni magistrado del Poder Judicial de la República Argentina puede callarse frente a este grotesco, me llama la atención que no tengan vergüenza porque los están mirando profesores de Derecho, los invito a debatir públicamente".